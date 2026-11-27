W sobotę na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5,77 zł, za Pb98 – 6,43 zł, a za olej napędowy – 7,15 zł.

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W porównaniu z maksymalnymi cenami obowiązującymi w piątek cena Pb95 spadła o 4 grosze, cena Pb98 również o 4 grosze, natomiast olej napędowy podrożał o 3 grosze na litrze.

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Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu Ceny Paliwa Niżej. Rząd podkreślał wcześniej, że uzależniał powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.

Maksymalne ceny paliw na 28 listopada

• Benzyna Pb95: 5,77 zł/l

• Benzyna Pb98: 6,43 zł/l

• Olej napędowy: 7,15 zł/l

Od kiedy rząd określa maksymalną cenę paliwa?

2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej – wiosną po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem oraz w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.