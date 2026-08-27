W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 51,5 proc., a średnia 5-letnia to 79,3 proc. We Francji to 67,8 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 86,5 proc.

Reklama Reklama

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 82,0 proc., w Austrii 65,5 proc., a w Hiszpanii 73,5 proc.

Czytaj więcej Gaz Trzy nowe złoża w Norwegii. Orlen mocno zwiększy wydobycie Złoża Idun Nord, Alve Nord i Ørn mają zwiększyć wydobycie koncernu w Norwegii z 3,3 do 9 mln boe w 2027 r. Grupa wykorzystała istniejącą infrastruk...

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 45,0 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 73,7 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 67,7 proc., a Czesi w 68,6 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 33,53 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 91,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 93,6 proc. – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.