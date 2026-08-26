Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 4,9 proc. do 63,34 euro za MWh, po spadku wcześniej o 6,8 proc., najmocniejszym od 3 tygodni. We wtorek gaz staniał o 2,5 proc.

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Gaz tanieje w reakcji na bliskie porozumienie na Bliskim Wschodzie

Na rynkach panują optymistyczne nastroje po tym, jak Iran i Oman omawiali „tymczasowe ramy” mające na celu wznowienie żeglugi w cieśninie Ormuz.

Szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi wyraził we wtorek nadzieję na rychłe ogłoszenie wraz z Iranem wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego przez cieśninę Ormuz.

Busaidi spotkał się we wtorek w Teheranie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by rozmawiać o odblokowaniu cieśniny.

„Mam nadzieję, że wkrótce ogłosimy utworzenie tymczasowego korytarza i uzgodnimy środki potrzebne do bezpiecznego wznowienia żeglugi” – poinformował w serwisie X Busaidi.

Oman i Iran uzgodnili wstępny ramowy plan wznowienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym utworzenia wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego i planowanego rozminowania cieśniny – przekazano we wspólnym komunikacie po rozmowach obu ministrów.

Agencja prasowa Oman News Agency podała, że rozmowy techniczne pomiędzy Omanem a Iranem będą kontynuowane w celu uzgodnienia stałego korytarza morskiego w cieśninie Ormuz, a także przyszłego zarządzania cieśniną, mechanizmu wymiany informacji, zarządzania ruchem i świadczenia odpowiednich usług morskich i bezpieczeństwa.

Cieśnina leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu i łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim – jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu surowców energetycznych.

Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem przepływało nią około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Gaz tanieje, ale i tak jego ceny – jak wskazują analitycy – pozostają blisko najwyższych poziomów od marca.

Niskie zapasy gazu w Europie

Tymczasem czas gromadzenia zapasów gazu w magazynach w Europie – przed sezonem zimowym – zbliża się do końca, a zapasy tego paliwa w regionie pozostają na niezwykle niskim poziomie.

Obecnie magazyny gazu w krajach na Starym Kontynencie są zapełnione w 63 proc., podczas gdy norma sezonowa z ostatnich 5 lat wynosi 81 proc.

Pocieszające jest to, że przepływy gazu norweskimi gazociągami do zachodniej Europy i dostawy LNG na Stary Kontynent w ostatnich dniach nabrały tempa, co może przynieść rynkom gazu pewną ulgę – oceniają analitycy.