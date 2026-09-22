Rosyjski gaz zmienia kierunek. Chiny mają odbierać większość eksportu
Rosja zwiększyła w lipcu dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Chin o 43 proc. rok do roku, do 951 tys. ton. Dzięki temu wyprzedziła Malezję i stała się drugim największym dostawcą tego surowca na chiński rynek – podała we wtorek rosyjska agencja Interfax. Największym dostawcą pozostała Australia.
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W lipcu Chiny sprowadziły łącznie 5,16 mln ton LNG, o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. Jak odnotowała agencja Interfax, rosyjskie dostawy tego surowca do Chin wzrosły w tym miesiącu najbardziej od września 2024 roku.
Rosja wyprodukowała w lipcu 2,34 mln ton LNG, z czego 1,36 mln ton trafiło do Chin, Japonii, Korei Południowej i Tajwanu. Po ograniczeniu dostaw do Europy Chiny i inne kierunki azjatyckie stają się coraz ważniejszymi odbiorcami rosyjskiego gazu.
Jak informowały wcześniej rosyjskie media państwowe, koncern Novatek prowadzi zaawansowane negocjacje z wietnamską firmą PetroVietnam w sprawie dostaw LNG, które mogłyby rozpocząć się w 2027 roku.
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Wicepremier Rosji Aleksandr Nowak zapowiedział na początku września, że do 2030 roku Chiny będą otrzymywać 60 proc. rosyjskiego eksportu gazu ziemnego. W 2025 roku do Chin trafiało około 33 proc. rosyjskiego gazu eksportowanego rurociągami.
Pierwsze bezpośrednie połączenie gazociągowe między Rosją a Chinami – Siłę Syberii – uruchomiono w 2019 roku. Gazprom i chiński koncern CNPC podpisały w 2025 roku memorandum w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2 o przepustowości 50 mld metrów sześciennych gazu rocznie, jednak do tej pory nie zawarto właściwej umowy dotyczącej realizacji projektu.
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