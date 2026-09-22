Z tego artykułu dowiesz się: Jakie inwestycje o wartości 3,5 mld zł mają przekształcić Elektrownię Siersza w nowoczesny ośrodek energetyczny.

Które z siedmiu analizowanych projektów, od bloku gazowego po magazyn energii, mają największe szanse na realizację.

Jaka jest perspektywa dalszej pracy bloków węglowych i co może je zastąpić w systemie po 2030 roku.

Od jakich warunków regulacyjnych i rynkowych zależy powodzenie strategicznych inwestycji w Trzebini.

Grupa Tauron już wiosną tego roku informowała, że zapadły decyzje korporacyjne w sprawie nowych źródeł energii w działających obecnie węglowych lokalizacjach. To wiążące decyzje z punktu widzenia prowadzenia procesu przetargowego i planowania kolejnych inwestycji. Po Jaworznie przyszedł czas na Trzebinię.

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Korporacyjne zobowiązanie spółki

Tauron tłumaczył wówczas, że zgodnie z wewnątrzkorporacyjnymi regulacjami, każdy z projektów inwestycyjnych otrzymuje zarówno zgodę na przejście do etapu planowania, jak i kolejną na etap realizacji. – Dzięki takim działaniom zarząd ma pełną kontrolę nad przebiegiem projektów realizowanych w grupie. Jeżeli chodzi o plan na konkretne inwestycje w lokalizacjach Jaworzno, Trzebinia (Siersza), Łaziska, Łagisza, jest on zatwierdzony, zgodnie z obowiązującymi procedurami w grupie – podała wówczas spółka. Te decyzje korporacyjne są jednocześnie zobowiązaniem spółki, że nowe inwestycje po wygaszeniu za kilka lat starszych elektrowni węglowych, będą realizowane.

Jako pierwsze do procesu transformacji przystąpiono w Jaworznie. W 2025 r. rozpocznie się realizacja strategicznego projektu OCGT (gazowe elektrownie szczytowe) Jaworzno 600 MW. W grudniu 2025 r. zabezpieczono 15-letni kontrakt mocowy w wyniku wygranej w aukcji Rynku Mocy na rok dostaw 2030. W tym roku wybrano już dostawcę turbiny.

Plan dla Sierszy

Jednocześnie Grupa Tauron rozwija portfel kolejnych inwestycji. Teraz Tauron chce skoncentrować się na Trzebini.

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Plan dla Trzebini obejmuje kilka równoległych kierunków rozwoju, jak utrzymanie obecnych bloków energetycznych tak długo, jak będą potrzebne dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego i pozwolą na to rozwiązania regulacyjne (najdalej do 2030 r.), budowę nowej jednostki gazowej o mocy do ok. 630 MW, która mogłaby stać się głównym źródłem wytwórczym w lokalizacji po 2030 r., budowę wielkoskalowego magazynu energii, wspierającego stabilizację systemu i rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój fotowoltaiki, początkowo w mniejszej skali, a docelowo także na zrekultywowanych terenach po składowiskach, rekultywację i przygotowanie terenów inwestycyjnych, aby mogły być wykorzystane pod nowe przedsięwzięcia energetyczne i przemysłowe, a także analizę budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, która mogłaby produkować energię z odpadów komunalnych. Mowa jest także o przyciągnięciu inwestorów przemysłowych i technologicznych, w tym potencjalnie projektów typu data center, wykorzystaniu istniejącej infrastruktury Sierszy, a także o badaniu nad wykorzystaniem istniejących jednostek po 2030 r., m.in. z wykorzystaniem biomasy lub amoniaku.

Które projekty są najbliżej realizacji?

Najbardziej prawdopodobne i praktycznie już realizowane to wydłużenie życia bloku węglowego z perspektywą do 2028 r. i do 2030 r. – Dziś możemy powiedzieć jasno: bloki węglowe w Elektrowni Siersza będą pracować na obecnych zasadach co najmniej do końca 2027 roku. Naszym celem jest uzyskanie kontraktu w kolejnej aukcji rynku mocy, co pozwoliłoby na ich funkcjonowanie również w 2028 roku. Widzimy także realne przesłanki do dalszej pracy jednostek nawet do 2030 roku. To zależy od rozwiązań regulacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, jednak potrzeba utrzymania takich mocy w systemie jest dziś wyraźnie dostrzegana przez operatora systemu przesyłowego. Dlatego chcę podkreślić, że Elektrownia Siersza ma przed sobą perspektywę działania przez kolejne lata, a jej rola dla bezpieczeństwa energetycznego kraju pozostaje bardzo istotna – mówi „Rzeczpospolitej” prezes Grupy Tauron Grzegorz Lot.

Przesądzone jest także powstanie dużego magazynu energii wraz z fotowoltaiką. – To, co jest pewne i leży wyłącznie w naszych rękach, to budowa magazynu energii o mocy 80 MW na terenach elektrowni. Mamy warunki przyłączenia i magazyn powstanie do 2030 r., a obok duża farma fotowoltaiczna. Nadal będziemy potrzebować naszych pracowników, którzy pracują w elektrowni. Wszyscy znajdą zatrudnienie, ale będą doglądać już innych instalacji. Pracownicy to nasza najcenniejsza wartość, którą chcemy zatrzymać w grupie – mówi prezes Taurona.

Kolejne inwestycje, prawdopodobne, ale zależne od decyzji krajowych i unijnych, to budowa bloku gazowego. – Siersza ma potencjał, by rozwijać się nie tylko w oparciu o istniejące jednostki, ale także dzięki nowym inwestycjom. Naszą strategiczną intencją jest budowa nowoczesnej elektrowni gazowej o mocy 630 MW. To projekt o wartości około 2 mld zł, który mógłby zostać zrealizowany na początku kolejnej dekady. Jego realizacja będzie zależeć od dalszego funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla takich inwestycji, ale jesteśmy gotowi, by podjąć ten wysiłek, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki regulacyjne – deklaruje prezes Grzegorz Lot.

Jednocześnie analizowana jest możliwość budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów. – Szukamy partnerów do współpracy i rozmawiamy o modelach finansowania tego przedsięwzięcia. Chcemy, aby Siersza pozostała ważnym ośrodkiem energetycznym i przemysłowym, dającym mieszkańcom stabilne miejsca pracy i perspektywy rozwoju na kolejne lata – zapewnia.

– Mówimy łącznie o 7 projektach na różnych stadiach realizacji o łącznej wartości 3,5 mld zł. Nie wszystkie projekty, które rozważamy muszą zostać zrealizowane, ale jeśli tylko regulacje krajowe i unijne pozwolą, a samorząd, tak jak dotychczas, będzie skory do współpracy, będziemy chcieli zrealizować jak najwięcej ze wspominanego pakietu inwestycyjnego – zakończył.