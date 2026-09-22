We wtorek benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) skoczyły o 1,9 proc. do 74,68 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,7 proc. i po osiągnięciu 2-tygodniowego minimum w poniedziałek.

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Zima idzie, gaz drożeje. Europa z niskimi zapasami surowca

Inwestorzy niepokoją się o niskie, jak na tę porę roku, zapasy w Europie i czekają na więcej „jasności” co do dostaw tego paliwa z Bliskiego Wschodu. Jak wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe, zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 787,82 TWh. To 69,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 85,4 proc.

Szczególnie niskie zapasy gazu są w Niemczech – magazyny tam są obecnie zapełnione w 56,6 proc., a średnia 5-letnia to 84,2 proc. Z kolei wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 99 proc. według stanu na 20 września – poinformował na stronie internetowej Gas Storage Poland.

Na początku września ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., napędzając inflację i zagrażając już i tak kruchym perspektywom gospodarczym dla Starego Kontynentu. Tymczasem czas na gromadzenie zapasów surowca przed zimą dobiega końca i rośnie ryzyko, że państwa unijne będą musiały ostro konkurować o dostawy paliwa w czasie sezonu grzewczego.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ma wygłosić przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zadeklarował, że jest gotowy na spotkanie ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem, co – zdaniem analityków – mogłoby przybliżyć zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i udrożnić dostawy nośników energii, w tym gazu, z regionu.