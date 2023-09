Rumunia przejmuje magistrale Mołdawii. Gazprom w kropce

Magistrale Mołdawii zostaną na pięć lat przekazane pod kontrolę rumuńskiej spółki Vestmoldtransgaz - poinformowało ministerstwo energii Mołdawii. Ma to związek z zobowiązaniami Mołdawii wynikającymi z trzeciego pakietu energetycznego UE, który zakłada rozdział dostaw, transportu i dystrybucji na rynku gazu.

Trzeci pakiet energetyczny ogranicza możliwość przedsiębiorstw produkujących i sprzedających gaz do posiadania gazociągów i korzystania z nich na terytorium Unii Europejskiej. I tak np. w ramach pakietu rosyjski Gazprom miał (i ma) ograniczony dostęp do gazociągu OPAL na terenie Niemiec. Rosyjski koncern może napełnić tę rurę jedynie do połowy.

Mołdawia wdraża trzeci pakiet energetyczny UE

W 2010 roku Mołdawia zobowiązała się do wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego: Moldovagaz, który w połowie należy do Gazpromu, musi wydzielić swoją spółkę zależną transportową Moldovatransgaz w odrębną sieć i zapewnić dostęp do gazociągu innym dostawcom. Na własność Moldovatransgaz powinna przejść także infrastruktura gazowa samego Moldovagazu.

Dopóki Gazprom pozostawał monopolistą w dostawach gazu do Mołdawii, dostosowanie do trzeciego pakietu pozostawało na papierze. Teraz, gdy władze w Kiszyniowie obywają się bez rosyjskiego surowca i Gazpromu, przyszła kolej na wprowadzenie unijnych przepisów w życie.