Gazowiec Kunpeng, o pojemności 138 200 metrów sześciennych zmierzał do terminalu importowego LNG Dahej w zachodnich Indiach. Pomimo dokumentacji sugerującej, że ładunek nie pochodził z Rosji dzięki śledzeniu trasy gazowca można było stwierdzić, że jest inaczej, dodało źródło Reutersa. Kiedy gazowiec dopłynął do Indii, nie dostał zgody na zacumowanie.

Reklama Reklama

Gazowiec z rosyjskim LNG cumuje pod Singapurem

Statek odpłynął więc, a nowe miejsce przeznaczenia ładunku jest obecnie niejasne. Sam gazowiec ma się obecnie znajdować na wodach w pobliżu Singapuru, podkreśla agencja. Według jednego ze źródeł, rozładunek nie odbył się z powodu niechęci Indii do przyjęcia ładunku LNG z rosyjskiej instalacji Portowaja na Morzu Bałtyckim.

Dziennikarze Reutersa zwracają uwagę, że już w połowie kwietnia Indie znalazły się na liście krajów docelowych objętego sankcjami skroplonego gazu ziemnego z Rosji. Jednak pomimo braków na rynku spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie, władze Indii już 30 kwietnia poinformowały rosyjskiego wiceministra energii Pawła Sorokina o swojej decyzji o niekupowaniu LNG objętego sankcjami, dowiedział się Reuters. Kreml nie odpuszcza. Minister Sorokin ma powrócić do New Delhi w czerwcu. Spróbuje przekonać indyjskie władze do dalszego importu rosyjskiego gazu skroplonego.

Europa wciąż kupuje LNG z Rosji

Stanowisko to podkreśla delikatną równowagę, jaką trzeci co do wielkości importer i konsument ropy naftowej na świecie stara się osiągnąć między zabezpieczeniem dostaw energii a unikaniem ładunków LNG, na które USA nałożyły sankcje. Taki import jest bowiem trudniejszy do ukrycia i grozi sankcjami wtórnymi. „Podkreśla to również ograniczenia możliwości Moskwy w zakresie przekierowania eksportu LNG na nowe rynki” – pisze brytyjska agencja.

Indie są otwarte na zakup dozwolonego rosyjskiego LNG, ale większość takich dostaw jest przeznaczona dla Europy. W tej sytuacji Chiny pozostają głównym odbiorcą rosyjskiego LNG, zarówno objętego sankcjami, jak i nieobjętego.

Moskwa jednak nie odpuszcza i dąży również do zawarcia długoterminowych umów na dostawy do Indii gazu oraz nawozów potasowych, fosforowych i mocznika. Asem w rękawie ma tutaj być bardzo atrakcyjna cena.

Zanim wojna USA i Izraela z Iranem zakłóciła żeglugę przez Cieśninę Ormuz, Indie pokrywały połowę swojego zużycia gazu importem. Około 60 proc. docierało drogą morską.