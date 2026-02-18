Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wydarzenia związane z ropociągiem Przyjaźń.

Jaką rolę odgrywa Chorwacja w dostawach ropy do Węgier i jakie warunki stawia.

Jakie jest stanowisko Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Co pisze Centrum Studiów nad Demokracjami o zależności Węgier od rosyjskiej ropy.

Na poniedziałkową prośbę Słowacji i Węgier o pomoc Chorwacji w dostawach rosyjskiej ropy rurociągiem Adria – znanym również jako rurociąg JANAF – odpowiedział 17 lutego Ante Susnjar, minister gospodarki Chorwacji. Potwierdził, że rurociąg adriatycki, którym ropa płynie na południe Europy, z terminalu naftowego na chorwackiej wyspie Krk może transportować więcej ropy. Jednak nie powinna ona pochodzić z Rosji.

W poście na portalu społecznościowym minister Susnjar przypomniał rządowi Węgier i Słowacji, że „Baryłka kupiona od Rosji może wydawać się tańsza niektórym krajom, ale pomaga finansować wojnę i ataki na ludność ukraińską”.

Bezpieczeństwo energetyczne Słowacji i Węgier nie jest zagrożone

Węgierski koncern naftowy MOL nie odpowiedział na pytania agencji. Słowacja potwierdziła we wtorek, że zwróciła się wspólnie z Węgrami do Chorwacji o zabezpieczenie dostaw ropy z Rosji rurociągiem Adria.

Węgry i Słowacja również rozpoczęły rozmowy w sprawie uwolnienia dostaw z własnych rezerw strategicznych. Zgodnie z prawem UE kraje członkowskie są zobowiązane do utrzymywania rezerw wystarczających na 90 dni.