Operatorem Neptun Deep jest OMV Petrom, w którym pakiet kontrolny należy do OMV (79,3%), a rumuńska państwowa spółka Romgaz ma 20,7%. Jeżeli chodzi o właściciela samego złoża, obie spółki władają nim po połowie.

Gazprom sprzedaje śladowe ilości gazu

Reuters przypomina, że ogłoszenie pierwszego kontraktu na dostawy gazu z Neptun Deep pojawiło się tydzień po zakończeniu tranzytu rosyjskiego gazu do krajów europejskich przez Ukrainę. W rezultacie z pięciu przedwojennych szlaków eksportu gazu do Europy Gazpromowi pozostał tylko jeden – Turecki Potok. W jego rurach jest jednak mało wolnego miejsca, bo gazociąg tłoczy gaz głównie na potrzeby Turcji, Węgier i Serbii (ok. 16 mld m³ rocznie).

Całkowite dostawy gazu rurociągami do Europy w 2023 roku szacowane są na 27–28 mld m³ (Gazprom utajnił statystyki), a w 2024 roku – na 32,1 mld m³.

Z tego tranzytem ukraińskim dostarczono ponad 14 mld m³ gazu w 2023 roku, a w 2024 roku – 15,4 mld m³, co stanowi mniej niż 5% europejskiego zapotrzebowania. Tym samym, po zaprzestaniu tranzytu przez Ukrainę, Gazprom straci około połowy swojego eksportu do Unii. W 2025 roku wyniesie on nie więcej niż 15–16 mld m³.

Rok 2027 – zero gazu z Rosji

Przed wojną eksport Gazpromu do Wspólnoty przekraczał 140 mld m³, a umowa z Ukrainą ważna do końca 2024 roku przewidywała pompowanie 40 mld m³ rocznie. Jednak w 2022 roku Kreml podjął próbę „zamrożenia Europy”, odcinając dostawy i szantażując klientów za wspieranie Ukrainy i sankcje wobec Rosji.