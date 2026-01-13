Poprzedni udziałowcy koncesji wycofali się z niej po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego w 2009 r., wskazując na trudne warunki złożowe, a w efekcie – brak perspektywy uzyskania satysfakcjonującego poziomu produkcji przy wykorzystaniu dostępnych wówczas technologii wydobywczych. Orlen Upstream Norway, wspólnie z pozostałymi partnerami: Aker BP, Equinor i Harbour Energy, uznali jednak, że osiągnięcie opłacalnego poziomu produkcji jest obecnie możliwe.

– Postęp, jaki dokonał się w technologiach wydobywczych w ostatnich latach, pozwala nam myśleć o zagospodarowaniu zasobów, które do niedawna uchodziły za niedostępne. Złoże Victoria jest szczególnie atrakcyjne – to jedno z największych, do tej pory niezagospodarowanych, złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to wymagające przedsięwzięcie, ale jego ewentualny sukces otworzy drogę do eksploatacji kolejnych niekonwencjonalnych złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zaangażowanie w projekt Victoria zapewni Orlen dobrą pozycję do ubiegania się o udział w kolejnych przedsięwzięciach tego typu – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. Upstream.

Polacy rozpychają się w Norwegii

Zgodnie z danymi norweskiej administracji, zasoby złóż gazu niekonwencjonalnego na Szelfie wynoszą co najmniej 800 mld metrów sześciennych. Są one zgromadzone w skałach o niskiej przepuszczalności, co powoduje, że są trudne w eksploatacji przy użyciu tradycyjnie stosowanych technologii. Orlen ma doświadczenie w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu zdobyte w innych regionach, które może być wykorzystane również w Norwegii.

Czytaj więcej Ropa Wydobycie ropy w Norwegii może maleć Miniony rok był drugim z najlepszych od dekady pod względem poszukiwań od dekady na Norweskim Sze...

Orlen Upstream Norway otrzymał propozycję objęcia 20 proc. udziałów w koncesji, na której znajduje się złoże Victoria. Operatorem będzie Aker BP.

Rundy APA to główny mechanizm przydziału nowych koncesji stosowany w Norwegii. Co roku Ministerstwo Energii przedstawia listę obszarów, które zamierza udostępnić. Aby uzyskać koncesję, firmy wydobywcze muszą przedstawić m.in. analizę potencjału danego obszaru oraz wiążący harmonogram prac. Dokonując oceny wniosków, ministerstwo bierze pod uwagę przede wszystkim ich wartość merytoryczną.