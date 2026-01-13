Reklama

Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii

Orlen Upstream Norway otrzymał od norweskiego Ministerstwa Energii propozycję objęcia udziałów w sześciu nowych koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Polska firma ma już udziały w blisko 100 koncesjach w Norwegii.

Publikacja: 13.01.2026 18:24

Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki jest udział Orlen Upstream Norway w nowych koncesjach gazowych w Norwegii?
  • Jakie strategie rozwoju stosuje Orlen na norweskim rynku gazowym?
  • Jakie zmiany w technologii wydobywczej mogą wpływać na opłacalność projektu Victoria?
  • Jak ważna jest runda koncesyjna APA dla zdobycia zasobów gazu w Norwegii?
  • Jakie współczynniki oceny stosuje norweskie ministerstwo przy przydziale koncesji?
  • Jaki jest stopień zaawansowania Orlen w norweskim sektorze wydobycia gazu?

Oferta jest efektem rozstrzygnięcia dorocznej rundy koncesyjnej APA, w której firmy ubiegają się o przydział nowych obszarów na Szelfie. Jedna z zaproponowanych Orlenowi koncesji może okazać się przełomem, otwierającym nowe perspektywy wydobycia gazu w Norwegii. Gaz wydobywany w Norwegii jest głównie przesyłany do Polski poprzez gazociąg Baltic Pipe i sprzedawany na miejscu. 

Nowe obszary dla Orlenu

Podobnie jak w poprzednich latach, Orlen Upstream Norway złożył wnioski o przydział udziałów w obszarach znajdujących się w pobliżu już posiadanych aktywów. Taka strategia umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury do ewentualnego zagospodarowania nowych zasobów, co pozwala zmniejszyć koszt i czas inwestycji. Zaoferowane spółce koncesje znajdują się w sąsiedztwie złóż Skarv, Vilje, Yme oraz Yggdrasil.

Nie wszystkie zaoferowane Orlenowi koncesje mają charakter poszukiwawczy. Jedna z nich, położona w pobliżu złoża Skarv, obejmuje obszar, na którym już w 2000 r. odkryto duże niekonwencjonalne zasoby gazu ściśnionego (ang. tight gas), szacowane nawet na 140 mld metrów sześciennych. Odkryciu nadano nazwę Victoria.

Czytaj więcej

Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. upstream
Surowce i Paliwa
Orlen integruje krajowe wydobycie, by zwiększać produkcję węglowodorów
Reklama
Reklama

Poprzedni udziałowcy koncesji wycofali się z niej po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego w 2009 r., wskazując na trudne warunki złożowe, a w efekcie – brak perspektywy uzyskania satysfakcjonującego poziomu produkcji przy wykorzystaniu dostępnych wówczas technologii wydobywczych. Orlen Upstream Norway, wspólnie z pozostałymi partnerami: Aker BP, Equinor i Harbour Energy, uznali jednak, że osiągnięcie opłacalnego poziomu produkcji jest obecnie możliwe.

– Postęp, jaki dokonał się w technologiach wydobywczych w ostatnich latach, pozwala nam myśleć o zagospodarowaniu zasobów, które do niedawna uchodziły za niedostępne. Złoże Victoria jest szczególnie atrakcyjne – to jedno z największych, do tej pory niezagospodarowanych, złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to wymagające przedsięwzięcie, ale jego ewentualny sukces otworzy drogę do eksploatacji kolejnych niekonwencjonalnych złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zaangażowanie w projekt Victoria zapewni Orlen dobrą pozycję do ubiegania się o udział w kolejnych przedsięwzięciach tego typu – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. Upstream.

Polacy rozpychają się w Norwegii 

Zgodnie z danymi norweskiej administracji, zasoby złóż gazu niekonwencjonalnego na Szelfie wynoszą co najmniej 800 mld metrów sześciennych. Są one zgromadzone w skałach o niskiej przepuszczalności, co powoduje, że są trudne w eksploatacji przy użyciu tradycyjnie stosowanych technologii. Orlen ma doświadczenie w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu zdobyte w innych regionach, które może być wykorzystane również w Norwegii.

Czytaj więcej

Wydobycie ropy w Norwegii może maleć
Ropa
Wydobycie ropy w Norwegii może maleć

Orlen Upstream Norway otrzymał propozycję objęcia 20 proc. udziałów w koncesji, na której znajduje się złoże Victoria. Operatorem będzie Aker BP.

Rundy APA to główny mechanizm przydziału nowych koncesji stosowany w Norwegii. Co roku Ministerstwo Energii przedstawia listę obszarów, które zamierza udostępnić. Aby uzyskać koncesję, firmy wydobywcze muszą przedstawić m.in. analizę potencjału danego obszaru oraz wiążący harmonogram prac. Dokonując oceny wniosków, ministerstwo bierze pod uwagę przede wszystkim ich wartość merytoryczną.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy
Ropa
Orlen kupuje udziały w trzech norweskich złożach. Rusza duży projekt wydobywczy

W rundzie koncesyjnej APA 2025 norweskie Ministerstwo Energii rozdysponowało 57 koncesji. Oferta objęcia udziałów została skierowana do 19 firm. Formalny przydział koncesji nastąpi w marcu. Obecnie Orlen Upstream Norway posiada udziały w 94 koncesjach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Norwegia Surowce Gaz Ziemny Firmy Energetyka Energetyka zawodowa Orlen SA
Gazowiec "Christophe De Margerie" na szlaku arktycznym
Gaz
Pogoda dołączyła do sankcji na Rosję. Gruby lód zatrzymuje transport LNG
Wizualizacja Arctic LNG-2
Gaz
Mocarstwowe plany Kremla ulotniły się z gazem
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało
Gaz
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało
Formą partnerstwa, jaką chce zaoferować PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen ciepłowniom, które prod
Gaz
Jak kupić gaz i zyskać, a nie stracić
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Polska i Grecja – nowe gazowe huby Europy
Gaz
Polska i Grecja – nowe gazowe huby Europy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama