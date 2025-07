Orlen dostarczy 140 mln metrów sześciennych gazu ziemnego na podstawie nowego kontraktu z ukraińskim Naftogazem. Umowa gwarantuje ciągłość dostaw paliwa gazowego na rynek ukraiński w kolejnych miesiącach i „ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego” – poinformował polski koncern w specjalnym komunikacie 2 lipca.

Reklama

Własne gazowce i terminale to atuty Orlenu

To już czwarta umowa na dostawy gazu zawarta między oboma koncernami w 2025 roku. Łączna wielkość trzech wcześniejszych kontraktów to ok. 300 mln metrów sześciennych. Za każdym razem był to surowiec z USA. Przechodził regazyfikację w terminalu LNG w Świnoujściu lub litewskiej Kłajpedzie.

– Dzięki stale rozwijanym kompetencjom handlowym, własnym gazowcom oraz posiadanym rezerwacjom mocy w terminalach, jesteśmy w stanie wesprzeć Ukrainę w różnicowaniu źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. To ważne, bo wakacje są czasem napełniania magazynów. Nasze działania są zbieżne z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską w ramach planu REPowerEU, a nawet idą o krok dalej. Orlen nie tylko od ponad trzech lat nie importuje gazu z Rosji, ale jest także w stanie wesprzeć sąsiednie kraje, jak Słowacja, czy właśnie Ukraina na drodze do niezależności od surowców ze Wschodu – mówi Robert Soszyński, wiceprezes Orlenu ds. operacyjnych, cytowany w komunikacie koncernu.