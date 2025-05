Operatorzy systemów przesyłu gazu w Bułgarii, Grecji, Mołdawii, Rumunii i na Ukrainie uzgodnili nowy schemat dostaw gazu dla Ukrainy na okres od czerwca do października 2025 r. Celem jest zaspokojenie „pilnych potrzeb Ukrainy, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację, w jakiej znalazł się kraj” z powodu rosyjskiej inwazji. Program ten umożliwi dywersyfikację i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. Amerykański LNG dotrze do walczącego z rosyjską napaścią kraju, przez Korytarz Transbałkański. Poinformował o tym rumuński operator Transgaz.

Duża zniżka na transport gazu na Ukrainę

Strony porozumiały się w sprawie jednolitej taryfy za przesył gazu z 25-procentową zniżką; ale zniżka dla operatora ukraińskiego będzie wyjątkowa i wyniesie 46 proc. Gaz z Grecji na Ukrainę będzie dostarczany trasą Sidirokastron/Kulata, Kardam/Negru Voda, Isaccea/Orlovka, Causeni/Grebeniki.

W oświadczeniu Transgazu wyjaśniono, że dzięki nowemu systemowi dostaw amerykańskiego LNG Ukraina będzie mogła napełnić podziemne magazyny 5 ml metrów sześciennych gazu do października. To pozwoli przygotować się do sezonu grzewczego i „zapewnić bezpieczeństwo wrażliwym kategoriom konsumentów”.

Według planu w czerwcu Ukraina będzie otrzymywać 2,9 mln metrów sześciennych gazu dziennie; przetarg na dostawę został już ogłoszony. Operatorzy krajów uczestniczących w porozumieniu przeprowadzą jedną aukcję na potrzeby podziału przepustowości we wszystkich punktach korytarza transbałkańskiego od Grecji do Ukrainy. Zakontraktowany gaz może być wykorzystany wyłącznie do dostaw na terytorium Ukrainy.