Orlen i Naftogaz zacieśniają współpracę w biznesie ropy i gazu

Orlen i ukraińska grupa Naftogaz podpisały memorandum dotyczące kooperacji przy projektach wydobywczych, rozwoju biznesu rafineryjnego oraz wzmocnieniu relacji transgranicznych i handlowych. Dzięki temu nasz wschodni sąsiad ma m.in. zwiększyć dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny i ropę naftową oraz uzyskać dostęp do paliw alternatywnych. Do zawarcia umowy doszło w trakcie największej ukraińskiej konferencji branży naftowo-gazowej Newfolk Oil&Gas we Lwowie.

Orlen i Naftogaz zwiększą bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu

„Podpisane porozumienie to kolejny dowód na skuteczną realizację naszej strategii. Orlen staje się kluczem dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes płockiej spółki. Przekonuje, że po rozpoczęciu dostaw amerykańskiego gazu LNG dla Naftogazu przyszedł czas na pogłębienie współpracy. Podobnie uważa druga strona.

„Wierzę, że możemy przenieść naszą współpracę na zupełnie nowy poziom. Jestem wdzięczny naszym polskim partnerom, a w szczególności prezesowi Orlenu za konstruktywny dialog i szczere wsparcie dla Ukrainy” - powiedział Sergii Koretskyi, prezes Naftogazu.

W ramach podpisanego memorandum oba koncerny mają dążyć do zwiększenia dostaw gazu przez Polskę do Ukrainy oraz rozwoju i wsparcia realizacji projektów dotyczących wydobycia ropy i gazu. Ponadto Naftogaz może skorzystać z doświadczeń Orlenu w zakresie modernizacji rafinerii ropy w Krzemieńczuku (znajduje się na południowy - wschód od Kijowa) oraz modernizacji aktywów gazowych zniszczonych w czasie wojny. Strony będą też dążyć do przygotowania wspólnych inwestycji w obszarze sprzedaży paliw i rozwoju biznesu biopaliwowego.