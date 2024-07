Gazprom traci zyskowne rynki

W ubiegłym roku koncern, do niedawna główny – obok naftowych koncernów – zaopatrzeniowiec rosyjskiego budżetu, poniósł stratę netto w wysokości 629 mld rubli, kończąc rok na minusie po raz pierwszy od 1999 roku (rosyjski krach finansowy). Dostawy gazu za granicę wyniosły zaledwie 69 mld m sześc., co stanowiło minimum od 1985 roku.

W porównaniu z 2022 rokiem eksport Gazpromu zmniejszył się o kolejną jedną trzecią, a w porównaniu z poziomem przedwojennym – trzykrotnie. Tłoczenie gazu do Europy spadło do 28 mld msześc., czyli do poziomu z drugiej połowy lat siedemdziesiątych. A roczne wydobycie Gazpromu spadło do 404 mld m sześc. To najmniej w ciągu całych 34 lat istnienia firmy.

Zakręcając, na rozkaz Kremla, „zawór” do większości krajów Unii, Gazprom stracił kluczowy i najzyskowniejszy rynek zbytu, a nadzieje Kremla pokładane w Chinach okazały się płonne. Pomimo wielokrotnych propozycji Putina zmierzających do zwiększenia eksportu do Chin do 100 mld m sześc. gazu rocznie, chiński prezydent Xi Jinping nie podpisał kontraktu na budowę gazociągu Siła Syberii 2.

Chińczycy się nie śpieszą z zakupami rosyjskiego gazu

Według źródeł „Financial Times”, Chiny zaproponowały „drakońskie” warunki projektu, żądając sprzedaży gazu po krajowych rosyjskich cenach. W ubiegłym roku Gazprom przepompował do Chin rurociągiem Siła Syberii, uruchomionym w 2019 r., 23 mld m sześc. surowca. W tym roku eksport do Chin powinien wzrosnąć do 28 mld m sześc., co jednak zrekompensuje zaledwie jedną piątą dotychczasowych dostaw do Unii Europejskiej (ponad 150 mld m sześc. rocznie).

Do 2025 roku Gazprom może ponieść kolejne biliony rubli strat w związku ze zmniejszeniem dochodów, zwiększeniem obciążeń podatkowych i koniecznością płacenia za program zgazowania – przyznał w listopadzie Paweł Zawalny, szef Komisji ds. Energii Dumy Państwowej. Według niego Gazprom „nie będzie eksportował”, ale koszty „pozostają”. Teraz Kreml przerzuca je więc na rosyjskich podatników.