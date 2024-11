Orlen bez marki PGNiG w biznesie wydobywczym

Od kilku dni oficjalnie wiadomo natomiast, że w naszym kraju konsolidatorem aktywów poszukiwawczo-wydobywczych koncernu będzie Orlen Upstream Polska. „Planowana integracja obejmie w całości polskie aktywa poszukiwawczo-wydobywcze, w tym podmioty Orlen Upstream Polska, Zespół Oddziałów PGNiG Orlen, Lotos Petrobaltic i Lotos Upstream wraz z podziemnymi magazynami gazu” – informuje giełdowa spółka. Konsolidacja nie jest za to planowana w odniesieniu do Exalo Drilling (usługi wiertnicze), Geofizyka Toruń (usługi geofizyczne), PGNiG Technologie (usług projektowe i budowy), mimo że te firmy też są przypisane do biznesu wydobywczego. Według Orlenu jest tak, gdyż wymienione firmy mają charakter usługowy wobec głównego łańcucha wartości w biznesie wydobywczym oraz realizują zlecenia rynkowe również poza koncernem.

Zmiana integratora - Orlen Upstream Polska

Do biznesu wydobywczego przypisane jest też PGNiG Upstream Polska. Orlen pytany o tę firmę odpowiada, że obecnie nie prowadzi ona działalności gospodarczej i w związku z tym nie będzie objęta integracją. Tymczasem okazuje się, że to w oparciu o PGNiG Upstream Polska miała być prowadzona konsolidacja krajowych aktywów poszukiwawczo-wydobywczych i dodatkowo wybranych firm usługowych. Raport tego podmiotu za 2023 r. wprost mówił, że działalność operacyjną rozpocznie on w 2024 r., chociażby w oparciu o część aktywów wydobywczych. W niedawnym komunikacie prasowym informowano, że Orlen Upstream Polska przejmie wszystkie krajowe aktywa poszukiwawczo-wydobywcze koncernu do końca I połowy 2025 r. Teraz spółka pisze, że w tym terminie nastąpi pierwszy etap integracji. Ma on objąć Zespół Oddziałów PGNiG Orlen i Orlen Upstream Polska (może być zrealizowany nawet do końca I kwartału). W kolejnych etapach planowanych na 2025 r. konsolidowane będą pozostałe aktywa.

Czytaj więcej Paliwa Obawy o przyszłość grupy kapitałowej Orlen. Wyniki rozczarowały Spółka negatywnie zaskoczyła inwestorów tegorocznymi wynikami. To źle wpływa na notowania jej akcji i ocenę szans na wzrost zysków. Dopiero pod koniec roku będzie wiadomo, w jakich obszarach grupa będzie się rozwijać, a z jakich się wycofa.

Według płockiej spółki wybrany na konsolidatora podmiot to najlepszy wybór z perspektywy całości działań reorganizacyjnych, jakie aktualnie są prowadzone w biznesie poszukiwań i wydobycia. Za Orlenem Upstream Polska przemawia to, że jest firmą działającą i w pełni zintegrowaną, w tym systemowo, z Orlenem oraz posiada już wszystkie zgody i dopuszczenia wymagane do prowadzenia tej działalności.

„Wybór Orlenu Upstreamu Polska jako integratora segmentu nie zmienia obiektywnego faktu, że to właśnie aktywa ex-PGNiG będą zarówno w zakresie rzeczowym, jak też kompetencyjnym głównym i zasadniczym elementem polskiego upstreamu w spółce zależnej od Orlenu. Należy również pamiętać, że Orlen Upstream Polska oraz PGNiG przed połączeniem z Orlenem przez wiele lat prowadziły wspólne działania na podstawie umów o współpracy zawartych dla koncesji geologicznych i górniczych wykonywanych wspólnie” – przekonuje koncern.