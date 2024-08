Podziemne magazyny w Unii są zapełnione niemal w 89,77 proc., wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Gazowej (Gas Infrastructure Europe, GIE). Pod koniec tzw. doby gazowej 18 sierpnia było w nich około 93,5 mld m3, co starczy na ponad 27 proc. rocznego zużycia w Unii.

Hiszpańskie magazyny gazu zapełnione w 100 procentach

W 11 krajach, w tym w Polsce, zajętych jest już ponad 90 proc. pojemności. Z tego jeden – Hiszpania – ma już 100 proc. zajętej przestrzeni podziemnych magazynów gazu. Hiszpańskie magazyny mają pojemność taką jak polskie, a sam kraj ma też podobną liczbą mieszkańców. Rynek jest jednak znacznie większy, a wraz nim także popyt na gaz. Dlatego pełne magazyny zapewniają Hiszpanom tylko 9,5 proc. rocznego zapotrzebowania. Kraj ma jednak także połączenia rurociągowe z Francją i Algierią oraz terminale LNG.

W polskich podziemnych magazynach gazu pozostało wolne 5,2 proc. pojemności. Zgromadzonego paliwa starczy na zaspokojenie 17 proc. rocznego popytu, co przy łagodnej zimie i zaopatrzeniu z Baltic Pipe i terminalu w Świnoujściu daje nam gwarancję bezpieczeństwa.

Bezpieczna zima z dużą ilością gazu

Jeśli w najbliższych dniach utrzyma się obecny poziom zapełnienia (0,26 p.p. dziennie), to według danych GIE będzie on przekraczał docelowy poziom wyznaczony przez Unię Europejską. Zgodnie z przepisami UE podziemne magazyny muszą zostać zapełnione w 90 proc. do 1 listopada.