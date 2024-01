Budowa Siły Syberii 2 odłożona. Putin i Xi Jinping kłócą się o pieniądze

Eksport do Chin nigdy nie będzie dla Rosjan tak opłacalny jak do Unii. Nigdy też nie osiągnie wielkości sprzedawanych w Europie (201 mld m3 w rekordowym 2019 roku). Sprzedaż spadała dramatycznie Gazpromowi nie tylko na świecie (o 58 proc. w 2023 r. w stosunku do już bardzo słabego 2022 r.), ale też na rynku krajowym, gdzie inne koncerny (Rosnieft, Novatek, Łukoil) oferują korzystniejsze warunki.