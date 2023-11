Sto procent gazu w polskich magazynach. Ale czy to wystarczy?

Według danych operatora magazynów gazu Gas Storage Poland, na 2 listopada podziemne magazyny gazu ziemnego w Polsce są pełne. Zapasy gazu wyniosły 37 326,5 GWh, co stanowi 100 proc. całkowitej pojemności magazynów. Ponadto w ciągu ostatniej doby do polskich magazynów zatłoczono 20,3 GWh gazu. Wypompowanie gazu z magazynów w ciągu doby wyniosło 8,9 GWh.

Polska ma trzy podziemne magazyny gazu: Sanok, Wierzchowice i Kawerna. Ich pojemność łączna wystarcza zaledwie na 18 proc. krajowego popytu rocznego. Według danych Gas Infrastructure Europe, polskie magazyny są jednymi z najmniejszych w UE w stosunku do potrzeb krajowych. Podobna sytuacja jest tylko w Bułgarii (pełne PMG wystarczy na 18,5 proc. popytu rocznego), Chorwacji (16,5 proc.) oraz Hiszpanii - tam też jest 100 proc. gazu w PMG (wielkość podobna do polskiej), ale to zaledwie 9 proc. potrzeb tego kraju. Najmniej w zapasie może zgromadzić Belgia. Wypełnione pod korek magazyny starczą na 5,4 proc. popytu rocznego.

Na drugim końcu tego zestawienia jest Łotwa, w której magazynach jest już tyle gazu, że starczy na 232 proc. rocznego popytu. Trzeba tu jednak dodać, że łotewski magazyn jest największy nad Bałtykiem i gaz przechowują tam też Estonia i Litwa.

Pewne bezpieczeństwo gazowe jest też w Austrii, gdzie gazu z zapasów starczy na 107 proc. krajowego rocznego zapotrzebowania. W wypadku Niemiec pełne PMG to blisko 30 proc. popytu. Węgry, które cały gaz importują z Rosji, mają jeszcze 2 proc. wolnego miejsca. Pełne PMG zabezpiecza 65 proc. gazowych potrzeb kraju.