Reklama

Ile Chiny płacą Rosji za gaz? Dużo mniej niż Węgry czy Turcja

Tylko w 2025 roku Chińczycy zapłacili o 40 proc. mniej za rosyjski gaz aniżeli odbiorcy w Europie tacy jak Turcja, Węgry, Słowacja czy Serbia. W ciągu najbliższych trzech lat to się nie zmieni.

Publikacja: 30.09.2025 19:46

Ile Chiny płacą Rosji za gaz? Dużo mniej niż Węgry czy Turcja

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W 2025 r. dostawy do Chin gazociągiem Siła Syberii mają wzrosnąć o ponad jedną piątą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dziennikarze agencji Bloomberg przypominają, że we wrześniu Gazprom i China National Petroleum Corp. podpisały umowę handlową o zwiększeniu dostaw gazociągiem o 6 mld metrów sześciennych rocznie. Gazprom jednak wciąż nie podaje, ile rocznie wysyła gazu do Chin.

Popłynie gaz przez Mongolię

Oba koncerny zgodziły się na zwiększenie rocznych dostaw tzw. trasą dalekowschodnią o 2 mld metrów sześciennych do 12 mld metrów sześciennych. Tego gazociągu jeszcze jednak nie ma. Rosjanie dopiero go budują. Uruchomienie planowane jest na 2027 r..

„Najnowszym przełomem dla Gazpromu w Chinach było prawnie wiążące porozumienie w sprawie budowy długo oczekiwanego(przez Kreml – red.) gazociągu Siły Syberii 2 przez Mongolię. Mógłby on umożliwić rosyjskiemu producentowi dostawy do 50 mld metrów sześciennych gazu rocznie przez 30 lat” – pisze agencja.

To jednak wciąż mało w porównaniu ze 170-190 mld metrów sześciennych, które w Gazpromie kupowała Europa i to za cenę dużo wyższą od tej, którą wynegocjowali Chińczycy. Tym samym zwrot w stronę Chin nie zrekompensował i nie zrekompensuje w dającej się przewidzieć przyszłości utraty unijnego rynku gazu. Zwiększył za to zależność Gazpromu od Pekinu.

Tylko Białoruś kupuje rosyjski gaz taniej od Chin

Rosyjskie ministerstwo gospodarki prognozuje, że cena rosyjskiego gazu dla Chin w 2025 r. wyniesie 248,7 dol. za 1000 metrów sześciennych, podczas gdy kraje Europy, „z wyjątkiem kilku krajów byłego Związku Radzieckiego” (tak naprawdę chodzi o Białoruś – red.), otrzyma gaz po prawie 402 dol. za 1000 metrów sześciennych. Dla porównania we wtorek ceny gazu na giełdach w Europie wyniosły na koniec handlu średnio 395 dol. za 1000 metrów sześciennych.

Reklama
Reklama

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller wyjaśnił rosyjskiej agencji Interfax, że cena dla Chin jest niższa, ponieważ złoża, z których gaz jest dostarczany do Chin, znajdują się bliżej odbiorców.

To pokrętne tłumaczenie. Cena jest dużo niższa, bowiem taki był warunek Pekinu i od tego warunku Chińczycy uzależnili podpisanie umowy z Gazpromem. I o ile Gazprom umowę musiał podpisać, bo stracił najlepsze rynki, to Pekin mógł, ale nie musiał. Chiny odchodzą od paliw kopalnych na rzecz OZE i tylko niska cena może zagwarantować długoletni kontrakt.

Gaz z Sachalina też dla Chin

Negocjacje na temat budowy gazociągu Siła Syberii 2 trwały latami, a w sierpniu 2024 r. projekt gazociągu został tymczasowo zawieszony. Mongolia, przez którą ma przebiegać gazociąg do Chin, nie uwzględniła go w swoim narodowym planie rozwoju do 2028 r..

W obliczu spodziewanego całkowitego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do UE, kraj – agresor już przygotowuje nowe projekty gazowe dla Chin. Według gubernatora obwodu sachalińskiego Walerija Limarenki, Rosja planuje rozpocząć wydobycie gazu ziemnego w nowym projekcie Sachalin-3 na Oceanie Spokojnym w 2028 r.. Cały surowiec ma trafić do odbiorców z Państwa Środka.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Firmy Gazprom Gaz CNPC Siła Syberii

W 2025 r. dostawy do Chin gazociągiem Siła Syberii mają wzrosnąć o ponad jedną piątą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dziennikarze agencji Bloomberg przypominają, że we wrześniu Gazprom i China National Petroleum Corp. podpisały umowę handlową o zwiększeniu dostaw gazociągiem o 6 mld metrów sześciennych rocznie. Gazprom jednak wciąż nie podaje, ile rocznie wysyła gazu do Chin.

Popłynie gaz przez Mongolię

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Premier Węgier Viktor Orbán
Gaz
Zła wiadomość dla Viktora Orbána. Bułgaria nie przepuści rosyjskiego gazu
Serbia nie opuści Gazpromu. Węgrzy zdecydują w konsultacjach
Gaz
Serbia nie opuści Gazpromu. Węgrzy zdecydują w konsultacjach
Jest data zakazu LNG z Rosji. Viktor Orbán się nie ucieszy
Gaz
Jest data zakazu LNG z Rosji. Viktor Orbán się nie ucieszy
Dobry czas dla odbiorców gazu w Europie. Jest coraz tańszy
Gaz
Dobry czas dla odbiorców gazu w Europie. Jest coraz tańszy
Na Litwie wybuchły wagony z LPG należące do grupy Orlen. Duże straty i ranny
Gaz
Na Litwie wybuchły wagony z LPG należące do grupy Orlen. Duże straty i ranny
Reklama
Reklama
e-Wydanie