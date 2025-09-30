Aktualizacja: 30.09.2025 22:02 Publikacja: 30.09.2025 19:46
Foto: Bloomberg
W 2025 r. dostawy do Chin gazociągiem Siła Syberii mają wzrosnąć o ponad jedną piątą w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dziennikarze agencji Bloomberg przypominają, że we wrześniu Gazprom i China National Petroleum Corp. podpisały umowę handlową o zwiększeniu dostaw gazociągiem o 6 mld metrów sześciennych rocznie. Gazprom jednak wciąż nie podaje, ile rocznie wysyła gazu do Chin.
Oba koncerny zgodziły się na zwiększenie rocznych dostaw tzw. trasą dalekowschodnią o 2 mld metrów sześciennych do 12 mld metrów sześciennych. Tego gazociągu jeszcze jednak nie ma. Rosjanie dopiero go budują. Uruchomienie planowane jest na 2027 r..
„Najnowszym przełomem dla Gazpromu w Chinach było prawnie wiążące porozumienie w sprawie budowy długo oczekiwanego(przez Kreml – red.) gazociągu Siły Syberii 2 przez Mongolię. Mógłby on umożliwić rosyjskiemu producentowi dostawy do 50 mld metrów sześciennych gazu rocznie przez 30 lat” – pisze agencja.
To jednak wciąż mało w porównaniu ze 170-190 mld metrów sześciennych, które w Gazpromie kupowała Europa i to za cenę dużo wyższą od tej, którą wynegocjowali Chińczycy. Tym samym zwrot w stronę Chin nie zrekompensował i nie zrekompensuje w dającej się przewidzieć przyszłości utraty unijnego rynku gazu. Zwiększył za to zależność Gazpromu od Pekinu.
Rosyjskie ministerstwo gospodarki prognozuje, że cena rosyjskiego gazu dla Chin w 2025 r. wyniesie 248,7 dol. za 1000 metrów sześciennych, podczas gdy kraje Europy, „z wyjątkiem kilku krajów byłego Związku Radzieckiego” (tak naprawdę chodzi o Białoruś – red.), otrzyma gaz po prawie 402 dol. za 1000 metrów sześciennych. Dla porównania we wtorek ceny gazu na giełdach w Europie wyniosły na koniec handlu średnio 395 dol. za 1000 metrów sześciennych.
Prezes Gazpromu Aleksiej Miller wyjaśnił rosyjskiej agencji Interfax, że cena dla Chin jest niższa, ponieważ złoża, z których gaz jest dostarczany do Chin, znajdują się bliżej odbiorców.
To pokrętne tłumaczenie. Cena jest dużo niższa, bowiem taki był warunek Pekinu i od tego warunku Chińczycy uzależnili podpisanie umowy z Gazpromem. I o ile Gazprom umowę musiał podpisać, bo stracił najlepsze rynki, to Pekin mógł, ale nie musiał. Chiny odchodzą od paliw kopalnych na rzecz OZE i tylko niska cena może zagwarantować długoletni kontrakt.
Negocjacje na temat budowy gazociągu Siła Syberii 2 trwały latami, a w sierpniu 2024 r. projekt gazociągu został tymczasowo zawieszony. Mongolia, przez którą ma przebiegać gazociąg do Chin, nie uwzględniła go w swoim narodowym planie rozwoju do 2028 r..
W obliczu spodziewanego całkowitego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do UE, kraj – agresor już przygotowuje nowe projekty gazowe dla Chin. Według gubernatora obwodu sachalińskiego Walerija Limarenki, Rosja planuje rozpocząć wydobycie gazu ziemnego w nowym projekcie Sachalin-3 na Oceanie Spokojnym w 2028 r.. Cały surowiec ma trafić do odbiorców z Państwa Środka.
Źródło: rp.pl
