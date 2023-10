Historyczny rekord na rynku gazu UE. „Dzięki” Rosji magazyny pełne pod korek

Według stanu na 16 października 2023 r. europejskie podziemne magazyny gazu (PMG) są zapełnione w 97,95 proc. Jest to ponad 105,1 miliarda metrów sześciennych gazu, a maksymalna pojemność magazynowania wynosi około 107,4 miliarda metrów sześciennych. Jak podaje ExPro, powołując się na dane stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe, jest to rekordowa wartość w całej historii obserwacji.

Norwegia dostarcza najwięcej

We wrześniu do magazynów wpompowano zaledwie 3,2 miliarda metrów sześciennych gazu, czyli o 62 proc. mniej niż rok wcześniej w tym okresie. Było to spowodowane długotrwałymi pracami konserwacyjnymi w Norwegii, które uniemożliwiły eksport znacznych ilości gazu do Europy. W październiku wznowiono dostawy gazu z Norwegii i w ciągu pierwszych 14 dni do magazynów wpompowano ponad 2,1 miliarda metrów sześciennych.

Dla przypomnienia w 2022 roku sezon zapełniania PMG trwał do 14 listopada. Magazyny były wówczas zapełnione w 95,6 proc. i zawierały 100,9 miliardów metrów sześciennych gazu. W latach poprzedzających rosyjską wojnę, Unia importowała z Rosji średnio 140 mld m3 gazu.

Wobec zrywania przez Gazprom ważnych kontraktów z kolejnymi unijnymi odbiorcami, którzy nie godzili się na zmienione jednostronnie warunki, firmy musiały szukać nowych dostawców, co opóźniało gromadzenie gazu na sezon zimowy.