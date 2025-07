Gazprom nie komentuje eksplozji

Koncern Gazprom, który zarządza rosyjską siecią gazociągów, nie odpowiedział na prośbę agencji Bloomberg o komentarz. Także w rosyjskich mediach na temat wybuchu na Syberii brak informacji. To akurat nie dziwi, bowiem cenzura ustanowiona przez reżim nie dopuszcza, by takie sygnały trafiały do opinii publicznej.

Wysadzenie gazociągu na Syberii to nie pierwsza udana taka akcja ukraińskich służb. Unian przypomina, że tydzień temu, 5 lipca, ukraińskie media, powołując się na źródło wywiadowcze, poinformowały również o wybuchu gazociągu we Władywostoku, biegnącego wzdłuż wybrzeża Morza Japońskiego. Zaopatruje on w gaz szereg obiektów wojskowych Rosji na Dalekim Wschodzie, w szczególności poszczególne jednostki 155. Brygady Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku. Jak podaje Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy, eksplozja zniszczyła pobliski rurociąg podwodny.