Rosjanie kłócą się z Turkami o gazowy hub. Kluczowy projekt bliski klęski

UE nie chce kompromisów z Rosją w kwestii dostaw energii

„Oczywiście zwykła rekonfiguracja przepływów w UE nie zadziała, ponieważ po prostu nie ma dużych połączeń przesyłowych gazu między Europą Północno-Zachodnią i Południową” – powiedział Aleksiej Gromow, dyrektor ds. energii w Instytucie Energii i Finansów w Moskwie.

Ekspert wątpi w potrzebę realizacji tego projektu, biorąc pod uwagę determinację krajów UE do jak najszybszej rezygnacji z rosyjskiego gazu. „Tak naprawdę rosyjski gaz jest pilnie potrzebny krajom UE w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, a potem zapotrzebowanie na niego zacznie gwałtownie spadać” – zauważa ekspert. „Nie widzimy jeszcze gotowości UE do zawarcia jakichkolwiek kompromisów z Rosją w kwestiach dostaw energii”.

Pomimo to Kreml wciąż naciskał na Ankarę, by dała zielone światło dla hubu. Jeszcze na początku września Putin twierdził, że jest bliski do porozumienia z Turcją. O rzeczywistym konflikcie rosyjsko-tureckim świadczy jednak zmiana sposobu funkcjonowania hubu. Putin zapowiedział, że teraz projekt miałby formę elektronicznej platformy handlu, a nie fizycznego obiektu do przechowywania dużych ilości rosyjskiego surowca, ale nie sprecyzował, czy taki projekt będzie oznaczał ograniczenie handlu gazem.