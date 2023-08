Turkmenistan nie chce u siebie Gazpromu. Ani unii gazowej z Rosją

Czytaj więcej Gaz Gazprom naciska na Turkmenistan, by nie dostarczał gazu do Europy Ta wiadomość przeszła niezauważona, a ma kluczowe znaczenie dla przyszłości dostaw gazu do Unii. Gazprom próbuje „przekonać” Turkmenistan, by nie eksportował swojego gazu do Europy.

Czwarte gazowe eldorado świata

Turkmenistan ma czwarte co do wielkości (po Rosji, Iranie, Katarze) złoża gazu ziemnego na świecie – około 14 bln m3, czyli prawie 8 proc. wszystkich światowych zasobów. W ostatnich latach odkryto tam „149 złóż gazu i kondensatu gazowego o rezerwach 4,97 bln metrów sześciennych, w tym 139 na lądzie i 10 na szelfie kaspijskim" - głosi rządowy Program rozwoju do 2030 r sektora ropy i gazu Turkmenistanu.

Według stano na połowę 2022 r „54 złoża z rezerwą ponad 2,6 mld metrów sześciennych są w trakcie zagospodarowania, 11 złóż jest przygotowywanych do zagospodarowania, 73 złoża są w trakcie eksploracji, 11 jest w trakcie konserwacji”. Na złożach pracuje sprzęt z USA, Niemiec, Chin i Rosji. Ponad 80 proc. całkowitego wydobycia gazu przypada na udział państwowy koncern Turkmengas".

Przy takiej gazowej zasobności Turkmenistan mógłby konkurować z największymi eksporterami gazu, takimi jak Rosja, Katar, USA, Norwegia. Do tego potrzebował inwestycji i inwestorów. W późnych latach 90-tych Unia ogłosiła plany przesyłania gazu z Turkmenistanu przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu i dalej do Turcji i Europy z ominięciem Rosji. Jednak projekt upadł po odkryciu ogromnego podmorskiego złoża gazowego Shah Deniz u wybrzeży Azerbejdżanu.

W tej sytuacji gazem turkmeńskim zainteresowali się Chińczycy. Dzięki chińskim pieniądzom, Turkmenistan stał się największym eksporterem gazu rurociągowego do Chin. W 2021 r przesłał do Państwa Środka 33 mld m3 gazu na liczący 42 mld m3 cały roczny eksport gazu (dane raportu energetycznego BP - 2023 r). Chińczycy mają udziały w czwartym złożu gazowym świata - Gałkynysz (Odrodzenie).

Rosja wyeksportował w minionym roku na rynek chiński zaledwie 14,7 mld m3 jedynym gazociągiem (Siła Syberii) łączącym oba kraje. Maksymalnie tą drogą Gazprom może tłoczyć do Chin 16 mld m3 rocznie.