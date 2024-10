Mimo że w minionym roku – w porównaniu z 2022 r. – udział węgla w krajowym miksie energetycznym zmniejszył się aż o 9 punktów procentowych, paliwo to wciąż ma mocną pozycję: jego udział wynosi około 61 procent.

Polska ma do nadrobienia dużo większy dystans niż państwa Zachodu ze względu na zaszłości historyczne i eksploatowane przez lata pokłady „czarnego złota”. Węgiel przez całe dekady zasilał polską energetykę i ciepłownictwo, ogrzewał też domy Kowalskich i Nowaków.

Z tego względu transformacja jest dla naszego kraju jeszcze większym wyzwaniem. Poza zmianą miksu musimy troszczyć się o rozwój regionów węglowych, o budżety samorządów i o zatrudnienie osób pracujących obecnie w sektorze górniczym i okołogórniczym.

Dekarbonizacja i ograniczenie emisji są dla Polski ogromnymi wyzwaniami, tymczasem krajowi inwestorzy działający w sektorze odnawialnych źródeł energii mierzą się z poważnymi problemami, takimi jak wyjątkowo długi proces wydawania zgód administracyjnych, problemy z przyłączeniami do sieci nowych jednostek OZE czy niekorzystna legislacja, która przez osiem lat blokowała rozwój mocy wiatrowych na lądzie.

Transformacja jest zadaniem wielopoziomowym, obejmującym wszystkie sektory gospodarki, przekładającym się na życie praktycznie każdego człowieka. To proces, na który składa się szereg działań w różnych obszarach.

Wymaga on dialogu między energetyką a przemysłem, między dostawcami produktów i usług a inwestorami, między władzą centralną a samorządową i biznesem. Trzeba mieć na uwadze potrzeby samej energetyki, zarządzających infrastrukturą, ale również firm przemysłowych, które muszą mieć do dyspozycji odpowiednie wolumeny zielonej energii, by nie utracić konkurencyjności na międzynarodowych rynkach.

Konieczne jest także uwzględnienie potrzeb gospodarstw domowych. Proces trzeba poprowadzić w taki sposób, by nie obciążyć nadmiernie rachunków konsumentów. Przestawienie gospodarki na nowe tory to niezwykle skomplikowana zmiana. By ją z sukcesem wdrożyć, potrzeba długofalowych strategii i odpowiedniej koordynacji prac.

W środę 2 października w Katowicach podczas sesji inaugurującej nową branżową konferencję Energy Days spotkają się przedstawiciele rządu, największych firm energetycznych oraz ekspertów rynku energii. Będą oni rozmawiać o wyzwaniach transformacji, o roli gazu w przemianach polskiej energetyki, presji rynku i regulacjach, a także o bezpieczeństwie energetycznym kraju – bilansowaniu rynku, aspektach technicznych, odporności systemu na wstrząsy.

Czy tempo zmian w polskiej energetyce jest odpowiednie? Co jest największą przeszkodą w sprawnym przeprowadzeniu transformacji w Polsce? Jakie największe zagrożenia wskazują inwestorzy? Jak zmieniać się będą rynki energii w kolejnych latach? Czy brakuje strategii i koordynacji? Jaka będzie rola energetyki konwencjonalnej? O tym wszystkim będą dyskutować prelegenci podczas debaty „Transformacja polskiego sektora energii”.

