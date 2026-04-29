Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką dywidendę w 2026 r. może wypłacić Orlen.
  • Jakie daty wyznaczono jako kluczowe dla ustalenia prawa do dywidendy i jej wypłaty.
  • Jakie dywidendy w poprzednich latach płacił Orlen.
  • Jakie są założenia dotyczące polityki dywidendowej.

Notowania Orlenu podczas środowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o 2,6 proc. do 131,6 zł. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na zarekomendowaną przez zarząd Orlenu dywidendę. Będzie najwyższa w historii.

Jaką dywidendę wypłaci Orlen w 2026 roku

Zarząd Orlenu proponuje, żeby łączna kwota przeznaczona dla akcjonariuszy sięgnęła 9,3 mld zł, czyli 8 zł na akcję. Przy aktualnej cenie akcji propozycja zarządu implikuje nieco ponad 6-proc. stopę dywidendy, czyli o około 2 pkt. proc. wyższą od średniej rynkowej dla WIG.

Zarząd zaproponował, aby dniem dywidendy był 18 czerwca, a dniem wypłaty 25 czerwca. Oznacza to, że aby uzyskać prawo do tegorocznej wypłaty, akcje Orlenu należy kupić najpóźniej 16 czerwca. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie.

Wysoka proponowana wypłata nie jest dużym zaskoczeniem – Orlen ma za sobą bardzo udany rok, a 2026 r. też zapowiada się dobrze.

Jakie dywidendy płaci Orlen

Orlen należy do wąskiego grona spółek z GPW, które mogą pochwalić się długą historią dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tegoroczna dywidenda jest zdecydowanie najwyższa w historii koncernu. W 2025 r. było to 6 zł na akcję, w 2024 r. 4,15 zł, w 2023 r. 5,5 zł, a w 2022 r. 3,5 zł. Orlen płaci dywidendę bez przerwy od 2013 r. (z zysku za 2012 r.).

Największym beneficjentem sutej dywidendy będzie dominujący akcjonariusz – Skarb Państwa

Zgodnie z opublikowaną w styczniu 2025 roku strategią grupy Orlen do 2035 r. strategiczną ambicją koncernu jest regularne dzielenie się wynikami finansowymi z akcjonariuszami.

"Progresywna polityka dywidendowa zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o 0,15 PLN na jedną akcję. Poziom dywidendy gwarantowanej w 2025 roku zostanie podwyższony z 4,30 do 4,50 PLN na jedną akcję. Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy, do poziomu 25 proc. przepływów z działalności operacyjnej w danym roku pomniejszonych o koszty finansowania" – czytamy na stronie Orlenu.