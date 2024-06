Jacek Kurski bez mandatu do PE. "Nie przebił się do świadomości ludzi"

"Miesięczna kampania, choć intensywna, okazała się zbyt krótka, aby przebić się do świadomości ludzi z moim powrotem do polityki po 10-letniej w niej absencji" - napisał na platformie X były prezes TVP Jacek Kurski, który nie uzyskał mandatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.