PGE może budować gazowego giganta. Jest decyzja

Decyzję wydał prezydent Rybnika 12 marca 2024 r. i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia generalnemu wykonawcy – konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy – rozpoczęcie prac budowalnych na terenie inwestycji.

Blok gazowo-parowy w Rybniku o mocy elektrycznej 882,9 MW będzie jednym

z największych bloków tego typu w Polsce i Europie.

Wskaźnik emisyjności nowego bloku to 320 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co oznacza, że będzie on trzykrotnie niższy niż dla bloków węglowych klasy 200 MW.