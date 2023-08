PGE aktualizuje strategię. Przyspiesza ważne zmiany o 10 lat

Wreszcie aktualizacja zakłada powstanie elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów. Mają także powstać magazyny energii rzędu 1,2 GWe mocy do roku 2030, elektrownie szczytowo-pompowe z produkcją 2,5 GWe mocy do roku 2035, magazyny ciepła i kotły elektrodowe, instalacje do elektrolizy (300 MW) do 2035 r. które mają osiągnąć 10-15 tys. ton produkcji zielonego wodoru.

W zakresie ciepłownictwa systemowego mają bazować w 40-50 proc. na źródłach odnawialnych i elektrycznych do roku 2030 przy likwidacji instalacji opalanych węglem do 2030 roku oraz 80 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2040.

Spółka zakłada także ograniczenie do 2030 roku kosztów stałych w ujęciu realnym o 7-10 proc., w odniesieniu do bazy kosztowej roku 2022 z wyłączeniem m.in. segmentu Energetyki Konwencjonalnej, co przynieść ma roczne oszczędności na poziomie 350-450 mln zł, skrócenie czasu wdrażania nowych ofert o 20 proc., 100 proc. kosztów własnych pokrytych w mechanizmach taryfowych, utrzymywanie efektywności kosztowej procesów wśród 25 proc. najlepszych praktyk, utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego.