Gazprom chce od Orlenu 935 mln dolarów. Znamy szczegóły pozwu

Pozostali pozwani przez Gazprom to właściciel polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa Europol Gaz SA, a także brytyjska Ernst and Young Global Limited i polska Ernst and Young sp. Corporate Finance Sp. k. Sąd Arbitrażowy w Petersburgu, do którego wpłynął pozew Gazpromu, wyznaczył rozprawę wstępną na 10 kwietnia, dowiedziała się gazeta Kommersant.

Pozwem na pozew

O co chodzi rosyjskiemu monopoliście? Jak napisano w pozwie, w 2022 roku Polska „wprowadziła sankcje wobec Gazpromu, polegające na zamrożeniu wykonywania praw do akcji i wypłaty dywidend na rzecz Europol Gaz” (Gazprom miał tam 48 proc. udziałów).

Rosja nałożyła sankcje odwetowe, które zabraniały Gazpromowi (pomimo ważnego kontraktu) wykorzystywania rurociągu do przesyłu rosyjskiego gazu przez Polskę. Jesienią 2023 roku polskie władze przekazały Orlenowi polski odcinek gazociągu. Według oświadczeń, kontrolujący gazociąg Europol Gaz miał wykupić 48 proc. udziałów Gazpromu.