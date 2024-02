Rosja straciła unijny rynek gazu i ropy. Ale nie do końca

Rosyjski gaz w UE

Gazprom tracił też rynek unijny kolejny rok z rzędu. Dostawy gazu z Rosji do UE spadły o jedną czwartą, do 22,4 mln ton, a w ujęciu pieniężnym – 2,9-krotnie, do 16,7 mld euro. Największym odbiorcą były Węgry (4,7 mln ton), następnie Grecja (3 mln ton) i Belgia (2,8 mln ton).

W sumie obroty handlowe Rosji z UE zmniejszyły się do ​​88,9 mld euro i 2,9 razy mniej niż w roku poprzednim. Import UE spadł czterokrotnie, do 50,6 mld euro, a eksport o jedną trzecią, do 38,3 mld euro.