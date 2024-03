LNG z Rosji zostanie zakazany. Zniknie w ciągu trzech lat

Szantaż Gazpromu z 2021 r., który miał na celu wymuszenie na krajach Wspólnoty zgody na uruchomienie Nord Stream 2 się nie powiódł, a wywołana przez Kreml wojna ostatecznie pozbawiła Gazprom najbardziej zyskownego – unijnego rynku.

Obecnie liderami podaży są na europejskim rynku Norwegia (30,3 proc.) i USA (19,4 proc.). Dodatkowe wielkości pochodzą z krajów Afryki Północnej (14,1 proc. głównie z Algierii) oraz Kataru. Przed zimami 2022 i 2024 r. unijne magazyny gazu były zapełnione w 95–99 proc.

Nie wszyscy klienci Rosji szukali alternatyw

Mimo to nie doszło jeszcze do ogólnounijnej rezygnacji z dostaw rosyjskiego gazu, gdyż nie wszystkie kraje na czas znalazły lub chciały znaleźć alternatywę. Dotyczy to szczególnie Węgier i prorosyjskiego rządu Viktora Orbana. „Każdy (członek UE — red.) musi poprzeć tę propozycję (o rezygnacji z rosyjskiego LNG — red.). Dlatego nadal nie ma sankcji na rosyjski gaz” – przypomniała komisarz Kari Simson.

Obecnie jedyny czynny gazociąg, którym gaz z Rosji dociera na Węgry, Słowację i do Austrii to nitka południowa Jamał-Europa, przez Ukrainę. Umowa na tranzyt kończy się w tym roku. Kijów już ogłosił, że jej nie przedłuży.