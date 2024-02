Po zamianie składu rady nadzorczej w Enei, do której doszło we wtorek 30 stycznia, nowa rada ma odwołać Pawła Majewskiego z pełnienia przez niego funkcji, a decyzję może podjąć jeszcze w piątek 2 lutego.

Skład rady nadzorczej Enei

W skład rady, która podejmie tę decyzję wchodzą: Ewa Bagińska (przewodnicząca) Piotr Szymanek, Monika Starecka, Michał Gniatkowski, Zbigniew Szymczak, Mariusz Pliszka, Mariusz Damasiewicz, Tomasz Lis, Mariusz Romańczuk, a także Agata Michalska-Olek. Do wymiany połowy członków rady doszło we wtorek.

Po decyzji o rezygnacji z dalszej współpracy z Pawłem Majewskim, rada oddeleguje do pełnienia obowiązków jedną z osób, która wchodzi w skład rady. Niewykluczone, że będzie to Ewa Bagińska. Rada następnie ma podjąć decyzję o rozpisaniu postępowania konkursowego na nowego prezesa. Niemniej premier Donald Tusk w styczniowym wywiadzie telewizyjnym dla trzech głównych stacji, powiedział, że w przypadku spółek strategicznych (a do grona takich można zakwalifikować Eneę) niezależnie od konkursów może spodziewać się rekomendacji. O taką stara się obecnie faworyt w wyścigu o fotel prezesa Enei Grzegorz Kinelski. Jest on obecnie członkiem zarządu francuskiej firmy energetycznej działającej w Polsce, Grupy Veolia.