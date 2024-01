Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza skuteczności tego wniosku i ogłoszenia tej upadłości przez sąd upadłości. Dłużnik ma jedynie obowiązek oceny, czy wykonuje swoje wymagalne zobowiązania. Co do oceny – czy faktycznie zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości, władny jest wyłącznie sąd właściwy w sprawach upadłości.