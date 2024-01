Rząd zdradza na co chce wydać środki z KPO w energetyce

Wypłaty ze środków pozyskanych w ramach pierwszej transzy Krajowego Planu Odbudowy można spodziewać się w kwietniu – przekazało „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kierowane przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Polski rząd złożył 15 grudnia 2023 r. pierwszy wniosek o płatność z KPO na łączną kwotę ok. 6,9 mld euro (ok. 31 mld zł). W tym w ramach dotacji ok. 2,7 mld euro (ok. 12,4 mld zł) oraz ok. 4,2 mld euro (ok. 18,7 mld zł) w ramach pożyczek. – W tym roku planujemy również złożyć kolejne cztery wnioski z KPO w łącznej kwocie ok. 120 mld zł – informuje nas resort.

Czytaj więcej Transformacja Energetyczna Środki z KPO nie wystarczą. Dziura w Czystym Powietrzu pozostanie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej znalazły, w ramach pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy, środki rzędu 200 mln zł na załatanie dziury w programie Czyste Powietrze. Potrzeby są jednak znacznie większe.

Otrzymane już pierwsze środki z KPO rzędu 5 mld euro zostaną przeznaczone w głównej mierze na projekty dotyczące transformacji energetycznej w postaci preferencyjnych pożyczek czy innych zwrotnych form finansowania (część pożyczkowa KPO) na planowane do uruchomienia projekty w 2024 r. Zaliczka z części dotacyjnej programu REPowerEU zostanie przekazana do Polskiego Funduszu Rozwoju na bieżące finansowanie uruchomionych inwestycji, które są realizowane w ramach KPO.

Wydatki na energetykę

Przedsięwzięcia na ten rok będą wybierane w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. – Na tym etapie nie ma konkretnej listy projektów, a więc nie możemy wymienić żadnego z nich – tłumaczy resort. Realizacja niektórych inwestycji, ujętych w części dotacyjnej, została już uruchomiona ze środków krajowych, które są w dyspozycji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Środki z zaliczki będą więc pokrywały dalsze wydatki ostatecznych odbiorców wsparcia, w tym w części dot. zielonej transformacji. – Dodatkowo, środki z zaliczki pozwolą na uruchomienie kolejnych inwestycji dotyczących np. zakupów tramwajów, przedsięwzięć w zakresie zielonej transformacji miast czy też poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach tłumaczy nam resort.