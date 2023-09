Potencjalny inwestor w firmie Rafako, PG Energy, nie udzieli raciborskiej firmie wsparcia, o które ta wnioskowała. Przypomnijmy, że 14 września Rafako zwróciło się do PG Energy i Polskiego Funduszu Rozwoju o przyznanie pożyczki w wysokości 15 mln zł. Spółka z Raciborza dała trzy dni na odpowiedź. Potencjalny inwestor nie odpowiedział pozytywnie na tę prośbę.

PG Energy tłumaczyło się, że nie posiadało kompletu informacji o stanie spółki, mimo że proces due diligence trwa. Inwestor dotychczas nie ustosunkował się do pytania naszej redakcji, które wysłaliśmy na jedynie dostępny na stronie spółki mail. – Odpowiedź inwestora wskazuje na brak możliwości udzielenia takiego finansowania pomostowego na rzecz Rafako, przy jednoczesnym podkreśleniu dalszej intencji inwestora w zakresie kontynuacji prac dotyczących transakcji przewidzianych w ofercie nabycia akcji Rafako – tłumaczy raciborska firma. Pożyczka ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań wymagalnych spółki. Rafako zamierza spłacić pożyczkę wraz z podpisaniem umowy inwestorskiej.

To jednak nie koniec szans Rafako. Prośbę o wsparcie skierowano także do Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest akcjonariuszem Rafako. – Odpowiedź PFR FIZAN wskazuje na konieczność dostarczenia przez spółkę dodatkowych informacji dotyczących, między innymi, bieżącej sytuacji finansowej oraz bieżącego statusu transakcji inwestorskiej, a także potencjalnego zabezpieczenia wnioskowanego finansowania – tłumaczy Rafako. Z kolei PFR w odpowiedzi na nasze pytania informuje, że fundusze tego typu nie prowadzą komunikacji na temat swoich lokat w trakcie trwania procesów inwestycyjnych. Dowiadujemy się jednak, że dokumenty, o które prosił PFR, zostały już udostępnione. Analiza wniosku i dokumentów ma potrwać do przyszłego tygodnia. Jeśli w kolejnym tygodniu pozytywnej decyzji dla Rafako nie będzie, to spółka może rozpocząć przygotowania do rozpoczęcia procedury złożenia wniosku o upadłość. W firmie kończą się pieniądze, a nowych kontraktów nie ma. Na pensje w październiku środki mają być jednak jeszcze zabezpieczone.

Przypomnijmy, że w sierpniu spółka PG Energy jako potencjalny inwestor oraz PBG jako właściciel części akcji Rafako zawarły wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia tych papierów. Proces ten miałby się zakończyć pod koniec września lub najdalej pod koniec października.