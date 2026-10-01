Z tego artykułu dowiesz się: Kto i jaką kwotą wesprze budowę pierwszych w Polsce małych reaktorów jądrowych.

Na jakich warunkach Orlen i Synthos sfinalizują kluczową umowę dotyczącą współpracy.

Dlaczego twórcy największych polskich firm widzą w małym atomie przyszłość energetyczną dla biznesu.

Jakie są dalsze plany finansowania projektu i kiedy pierwszy reaktor ma dostarczyć energię.

Do Synthos Green Energy (SGE), spółki realizującej projekt budowy małych reaktorów jądrowych w technologii amerykańskiej (BWRX-300) wejdzie grupa przedsiębiorców: Rafał Brzoska, twórca i prezes InPostu, Krzysztof Pawiński, prezes i współwłaściciel Maspeksu, oraz jego córka Marta Pawińska, Dariusz Gałęzewski, współtwórca Oshee, Mati Staniszewski, współzałożyciel i prezes ElevenLabs oraz Michał Wypychewicz z Koronea Family Office i ZPUE.

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Więcej chętnych na prąd z atomu

Inwestorami mają być także Dominik Doliński, Bruno Wejchert i Michał Brański. Informację jako pierwszy podał portal XYZ. – Mam nadzieję, że zbudujemy czystą, dobrze wycenioną energię, a wszyscy, którzy będą w tym projekcie, zarobią odpowiednie pieniądze – zwrócił się do inwestorów Sołowow podczas konferencji.

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Projekt firmy Synthos Green Energy (SGE) jest na etapie pozyskiwania kapitału. Zapowiedziana przez znanych przedsiębiorców inwestycja w wysokości 500 mln zł stanowi jedynie ułamek potrzebnych środków – koszt budowy tylko jednego reaktora BWRX-300 szacowany jest na 2 mld dol. (niemal 8 mld zł). Ma jednak znaczenie PR-owe, jako czynnik jeszcze bardziej uwiarygadniający projekt wśród kolejnych potencjalnych inwestorów.

Trzeba również pamiętać, że reaktor w tej technologii jeszcze nigdzie nie pracuje, a pierwszy budowany jest w Ontario w Kanadzie. W Polsce miałby powstać w latach 30.

– Udało nam się do tej chwili zebrać około 400 mln euro. Większość tych pieniędzy pochodzi od strategicznych inwestorów. Jedyny, którego mogę ujawnić to GE Vernova, która wkłada w tej rundzie 100 mln euro. Potrzeby są ogromne, to jest projekt rzędu 200 mld dol. – powiedział Sołowow.

Kiedy umowa Synthos Green Energy z Orlenem?

SGE buduje biznes wokół technologii, którą chce sprzedawać i rozwijać na kilku rynkach. Kilka dni temu SGE, GE Vernova, Hitachi i Samsung C&T podpisały porozumienie dotyczące dalszego rozwoju.

W Polsce SGE rozwija mały atom razem z Orlenem poprzez spółkę Orlen Synthos Green Energy. Pierwotnie OSGE planowała budowę 26 reaktorów BWRX-300 w różnych lokalizacjach, ale dzisiaj mowa przede wszystkim o dwóch lokalizacjach (Włocławek i Stawy Monowskie w woj. małopolskim). Mimo zawieranych porozumień, wciąż nie wszystkie uzgodnienia między spółkami były jasne, co było w tym roku przedmiotem sporów. Negocjacje mają jednak posuwać się do przodu i być może w październiku zostanie podpisana ostateczna umowa, normująca wszystkie niejasności między Orlenem i SGE.

W sierpniu 2025 r. Orlen informował o porozumieniu z Synthosem, które wyrównywało prawa obu wspólników i wskazywało Włocławek jako priorytetową lokalizację pierwszego BWRX-300 w Polsce. Orlen miał też uzyskać większą kontrolę w kluczowych kwestiach korporacyjnych, a OSGE pełny dostęp do amerykańskiej technologii.

We wrześniu tego roku prezes Orlenu Ireneusz Fąfara mówił, że do zakończenia negocjacji zostały dwie lub trzy kluczowe kwestie. Jednocześnie brane były pod uwagę inne rozwiązania, np. potencjalne wejście do projektu Polskiego Funduszu Rozwoju.