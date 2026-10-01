Michał Sołowow zakłada, że budowa pierwszego SMR w Polsce może ruszyć w 2028 r., a reaktor w Stawach Monowskich przy zakładzie Synthosu ma zostać oddany na przełomie 2031 i 2032 r.

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SMR w Polsce. Synthos Green Energy zebrało setki milionów euro

Projekt wymaga jednak ogromnego kapitału. Oprócz 500 mln zł zadeklarowanych przez polskich przedsiębiorców Synthos Green Energy zabezpieczyło udział zagranicznych inwestorów o wartości 1,35 mld zł.

W trwającej rundzie finansowania spółka zebrała już 400 mln euro, w tym 100 mln euro od GE Vernova.

– Skończymy ją w okolicach 800 mln euro do końca roku – zapowiedział Sołowow.

Środki mają pozwolić firmie działać przez kolejne półtora roku do dwóch lat. Później SGE chce ponownie pozyskać kapitał prywatny, a następnie sięgnąć po finansowanie dłużne.

– Jesteśmy na etapie, na którym do długu jest jeszcze trochę za wcześnie. To najtrudniejszy moment, ponieważ trzeba finansować de facto wszystko z equity – tłumaczył.

Michał Sołowow nie wyklucza też wejścia spółki na giełdę.

– Wielkość tej spółki doprowadzi do tego, że wejście na giełdę będzie stosunkowo oczywistym wyborem. Mam historię wprowadzenia sześciu podmiotów do publicznego obrotu. (...) W tym przypadku nastąpi to stosunkowo szybko. Myślałbym raczej o 2028 r. – powiedział.

Wśród przedsiębiorców, którzy zadeklarowali łącznie 500 mln zł, są m.in. Rafał Brzoska, Krzysztof Pawiński, Mati Staniszewski, Michał Brański, Dariusz Gałęzewski i Michał Wypychewicz.

Michał Sołowow: „Żałuję, że w ogóle to zrobiłem z Orlenem”

Drugim ważnym wątkiem pozostaje współpraca z Orlenem. Sołowow poinformował, że po miesiącach sporów udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnego projektu Orlen Synthos Green Energy.

– Dogadaliśmy się z Orlenem – powiedział.

Jednocześnie nie krył rozczarowania tym, jak układała się współpraca.

– Żałuję, że w ogóle to zrobiłem z Orlenem kiedykolwiek. Bardzo żałuję, bo właśnie ze względu na ten niepotrzebny udział Orlenu dyskutujemy o tym projekcie w kategoriach politycznych, choć nie jest to projekt polityczny – stwierdził.

Orlen pozostaje partnerem przy dwóch reaktorach. Sołowow zapewnia, że nadal chce współpracować z koncernem.

– Prezes Fąfara planuje reaktor w 2035 r., prawda? Więc my oddamy reaktor w Stawach Monowskich na przełomie 2031 i 2032 (…) Jeżeli Orlen przyspieszy i prezes Fąfara uzna, że chciałby być pierwszy, to będę trzymał za niego kciuki. Zrobię wszystko, żeby mu pomóc, żeby był pierwszy – mówił.