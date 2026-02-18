Slovnaft, słowacka rafineria ropy, zamówiła siedem tankowców z ropą naftową z Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Kazachstanu i Libii. Surowiec zostanie dostarczony do chorwackiego portu, poinformował w środę prezes firmy Gabriel Szabo, cytowany przez agencję Reutera.

Dostawy pozwolą rafinerii Slovnaft, będącej oddziałem węgierskiego koncernu MOL, na przywrócenie pełnej działalności w kwietniu. Do tego czasu produkcja będzie ograniczona: od połowy przyszłego tygodnia ropa będzie dostarczana ze słowackich rezerw strategicznych.

Węgry blokują eksport diesla na Ukrainę

Podczas gdy biznes nie czeka na rozwój sytuacji, politycy rzucają groźby w kierunku Ukrainy. „Dostawy oleju napędowego na Ukrainę nie zostaną wznowione, dopóki Ukraińcy nie wznowią transportu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń” – ogłosił podczas wystąpienia w środę Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ.

Szijjártó przypomniał walczącemu cztery lata z rosyjską agresją sąsiadowi, że Węgry odegrały ważną rolę w zaopatrywaniu Ukrainy w surowce energetyczne, w szczególności gaz, prąd i olej napędowy. Decyzję o wstrzymaniu eksportu oleju napędowego nazwał odpowiedzią na sytuację w tranzycie ropy naftowej.