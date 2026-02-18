Reklama

Węgry szantażują Ukrainę. Słowacja kupiła ropę poza Rosją

Po zatrzymaniu tłoczenia ropy uszkodzonym przez Rosjan rurociągiem Przyjaźń na Ukrainie prorosyjski rząd Węgier nie szuka innych poza Rosją dostawców surowca. Zamiast tego próbuje zmusić władze Ukrainy do remontu rury. Słowacy już kupili potrzebną im ropę w Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Kazachstanie i Libii.

Publikacja: 18.02.2026 16:16

Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ

Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ

Foto: Attila KISBENEDEK / AFP

Iwona Trusewicz

Slovnaft, słowacka rafineria ropy, zamówiła siedem tankowców z ropą naftową z Arabii Saudyjskiej, Norwegii, Kazachstanu i Libii. Surowiec zostanie dostarczony do chorwackiego portu, poinformował w środę prezes firmy Gabriel Szabo, cytowany przez agencję Reutera.

Dostawy pozwolą rafinerii Slovnaft, będącej oddziałem węgierskiego koncernu MOL, na przywrócenie pełnej działalności w kwietniu. Do tego czasu produkcja będzie ograniczona: od połowy przyszłego tygodnia ropa będzie dostarczana ze słowackich rezerw strategicznych.

Węgry blokują eksport diesla na Ukrainę

Podczas gdy biznes nie czeka na rozwój sytuacji, politycy rzucają groźby w kierunku Ukrainy. „Dostawy oleju napędowego na Ukrainę nie zostaną wznowione, dopóki Ukraińcy nie wznowią transportu ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń” – ogłosił podczas wystąpienia w środę Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ.

Szijjártó przypomniał walczącemu cztery lata z rosyjską agresją sąsiadowi, że Węgry odegrały ważną rolę w zaopatrywaniu Ukrainy w surowce energetyczne, w szczególności gaz, prąd i olej napędowy. Decyzję o wstrzymaniu eksportu oleju napędowego nazwał odpowiedzią na sytuację w tranzycie ropy naftowej.

Czytaj więcej

Chorwacja odpowiada Węgrom: Dostarczymy wam ropę, ale nie rosyjską
Ropa
Chorwacja odpowiada Węgrom: Dostarczymy wam ropę, ale nie rosyjską
Minister zapewnił rodaków, że Węgry „zapewniły sobie bezpieczeństwo energetyczne”. Kraj dysponuje rezerwami na ponad trzy miesiące i pracuje nad alternatywnymi szlakami dostaw ropy, zwłaszcza morskimi.

„Węgry i Słowacja również korzystają z możliwości, jakie daje decyzja Unii Europejskiej, zgodnie z którą zarówno Węgry, jak i Słowacja mogą importować rosyjską ropę naftową drogą morską do czasu przywrócenia transportu rurociągowego” – dodał Szijjártó. Pominął milczeniem fakt, że Słowacja, a dokładniej Slovnaft, firma kontrolowana przez węgierski MOL, już kupiła ropę poza Rosją.

Fico też grozi Ukrainie

Peter Szijjártó zapewnił, że nowy szlak logistyczny jest obecnie budowany, a pierwsze partie ropy zakupione do transportu morskiego mogą dotrzeć na Węgry w połowie marca. Jaki to szlak i którędy prowadzi, tego się Węgrzy nie dowiedzieli.

Czytaj więcej

Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Ropa
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny

Premier Słowacji Robert Fico twierdzi, że Ukraina celowo opóźnia odbudowę uszkodzonego odcinka rurociągu Przyjaźń z powodu rzekomo politycznej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Bratysława ostrzega przed możliwym odcięciem dostaw prądu do Kijowa, który po rosyjskich atakach na obiekty cywilne ma zniszczoną w znacznym stopniu infrastrukturę energetyczną. Słowacki Dennik N napisał, że polityk grozi także, że w przypadku potwierdzenia się informacji o celowym opóźnianiu naprawy Przyjaźni, zrezygnuje z poparcia integracji Ukrainy z UE.

Przypomnijmy, że 27 stycznia Rosja zaatakowała ropociąg Przyjaźń (okolice Brodów), co zatrzymało tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry. Gdy rurociąg ten był wcześniej atakowany ukraińskimi dronami na terytorium Rosji, Węgry i Słowacja zdecydowanie protestowały.

Źródło: rp.pl

