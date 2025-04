Gazówki kontra magazyny

Planowany korekcyjny współczynnik dyspozycyjności (KWD) dla bloków gazowo-parowych ustalono na 94 proc. Jednocześnie obniżono ten współczynnik dla bateryjnych magazynów energii. W grudniu wynosił on 61,3 proc. Obecnie projekt rozporządzenia przewiduje obniżenie KWD dla magazynów energii do 12,3 proc. Dlaczego?

W poprzedniej aukcji głównej na 2029 r. w grudniu 2024 r. to właśnie magazyny energii uniemożliwiły powstanie nowych elektrowni gazowych. Potrafiły one zaproponować konkurencyjną cenę, ale same nie produkują energii. Aby zwiększyć szansę dla elektrowni gazowych, zwiększono wymagania dla magazynów w tzw. aukcji dogrywkowej. Taki kształt aukcji miał na przełomie roku zyskać aprobatę Komisji Europejskiej.

Dlatego zgodnie z nowelizacją w aukcjach dogrywkowych preferowane będą elektrownie gazowe. Chodzi m.in. o projekty gazowe Energi (Orlen) w Gdańsku (456 MW) i Enei w Kozienicach (dwa bloki po 700 MW). Co ważne, dostawca elektrowni może zgłosić chęć udziału w aukcji z planowaną jednostką wytwórczą, dla której złożył tylko wniosek o wydanie warunków przyłączenia, o ile jej technologia umożliwia dostarczanie mocy do systemu nieprzerwanie przez co najmniej 48 godzin. Wprowadzenie nowych aukcji dogrywkowych na rok dostaw 2029 będzie jednak słono kosztować odbiorców: 1,88 mld zł w 2029 r. i 1,1 mld zł w kolejnych latach.