Spółki inwestują w rozbudowę sieci

Prezes URE ma z kolei coraz większy orzech do zgryzienia, aby pozwolić spółkom na zwiększenie opłat dystrybucyjnych przy jednoczesnym łagodzeniu ew. podwyżek cen energii z tego powodu. Na razie to się udaje. Średnioroczne stawki za dystrybucję łącznie na rachunku gospodarstwa domowego rozliczającego się według taryfy G w 2025 r. nie zwiększyły się, a wzrosty średnie stawki dystrybucji, patrząc na innych odbiorców, wahały się (w zależności od operatora) od 0,4 do 3,7 proc. Jednocześnie spółki pozyskują środki finansowe z różnych źródeł przeznaczonych na cele rozwojowe, zwłaszcza o charakterze bezzwrotnych dotacji. Jak zatem idzie spółkom z wydatkowaniem środków?

Lawinowy wzrost inwestycji PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a więc nadzorca polskiej elektroenergetyki, szacują planowane na ten rok nakłady inwestycyjne na 3 mld zł, w kolejnym roku będą na poziomie 4 mld zł. W 2027 r. nakłady przekroczą 8 mld zł, a w 2028 r. wyniosą ponad 10 mld zł.

Obecnie największą z realizowanych inwestycji jest budowa infrastruktury, która posłuży do wyprowadzenia mocy z morskich elektrowni wiatrowych, m.in. stacji Choczewo i linii 400 kV Choczewo–Żarnowiec oraz rozbudowa stacji Żarnowiec. W tym roku planowane jest także rozpoczęcie budowy linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo.

Trwają także prace na budowie linii 400 kV relacji Dunowo–Żydowo Kierzkowo–Piła Krzewina. Na ukończeniu jest budowa nowej stacji Nysa oraz Baczyna, a także linii 400 kV Mikułowa–Świebodzice, a także rozbudowa stacji Plewiska, i Krajnik. Kontynuowane są prace na wielu inwestycjach, niezbędnych m.in. do przyłączenia dużych odbiorców energii czy nowych źródeł wytwórczych.