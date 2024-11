Jak piszą PSE, powyższe wyniki pokazują, że aby było możliwe utrzymanie bezpieczeństwa pracy systemu, konieczne jest zapewnienie mechanizmów finansowania zasobów mocy dyspozycyjnej, w tym: źródeł wytwórczych, magazynów czy jednostek redukcji zapotrzebowania. – W przeciwnym razie dla wspomnianych zasobów występuje istotne ryzyko braku możliwości uzyskania dodatniego wyniku finansowego, a co za tym idzie zmaterializuje się ryzyko odstawień, czyli wystąpi scenariusz bazowy przedstawiony w niniejszym raporcie NRAA – wskazuje operator sieci elektroenergetycznej.

Prognozowane zapotrzebowanie szczytowe w latach 2025 - 2040 [ GW] PSE

Nadzieja w nowych elektrowniach gazowych

Poza nowymi mocami zdeterminowanymi czyli takich które na pewno powstaną, model zakłada możliwość budowy innych źródeł wytwórczych, w celu dążenia do minimalizacji kosztów całkowitych systemu. W analizie szczegółowo określono możliwe maksymalne roczne przyrosty potrzebnej mocy (nowych elektrowni) dla dwóch technologii gazowych CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) i OCGT (Open Cycle Gas Turbine) oraz magazynów energii elektrycznej. – Zgodnie z przyjętymi założeniami w każdym roku prognozowanego okresu inwestycyjnego możliwe jest, poza nowymi mocami zdeterminowanymi, zainstalowanie do 2 GW mocy w jednostkach CCGT, w tym w jednostkach CCGT zasilanych wodorem, 2,5 GW mocy w jednostkach OCGT oraz 2,5 GW mocy w bateryjnych magazynach energii elektrycznej o pojemności pozwalającej na 4-godzinną pracę z maksymalnym obciążeniem – wskazują PSE.

Nowe moce wytwórcze oddawane w kolejnych latach. Dane PSE PSE

Nowe „pewne” jednostki wytwórcze to – jak podaje PSE – są to elektrownie gazowe Dolna Odra (dwa bloki CCGT o mocy 670 MW każdy) oraz Karolin (OCGT o mocy 119 MW) które zostają właśnie włączane do pracy w 2025 r. Kolejne jednostki gazowe w Grudziądzu (CCGT o mocy 563MW) i w Ostrołęce (CCGT o mocy 745MW) zostaną oddane do użytku w 2026 r. Rok póżniej, a więc w 2027 r. rozpocząć prace mają bloki w Adamowie (CCGT o mocy 560 MW), Rybniku (CCGT o mocy 871 MW), Łodzi (OCGT o mocy 181 MW) oraz magazyny energii o łącznej mocy 173 MW. Wreszcie w 2028 r. zaplanowano oddanie do użytku magazyny energii o łącznej mocy 1940 MW.

Te jednostki to jednak za mało i PSE wskazuje na potrzeby budowy nowych elektrowni gazowych poza tymi, które zostały już zaplanowane. PSE wskazuje, że po 2030 r. koniecznym będzie dla zapewnienie mocy do produkcji energii elektrycznej o mocy powyżej 3 GW.