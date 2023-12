Ciąg dalszy sporu o Ostrołękę. Energa nie będzie skarżyć swoich były menedżerów

Pytana przez nas o kwotę dochodzonego przez spółkę roszczenia, rzeczniczka spółki Berenika Ratajczak wyjaśnia, że została ona oparta na pozyskanych przez spółkę analizach prawnych, które poprzedziły złożenie pozwu. „Został on złożony w związku ze zleconą przez zarząd i pozyskaną w ostatnim czasie zewnętrzną, przedprocesową analizą prawną sporządzoną przez kancelarię prawną” – tłumaczy Ratajczak.

Faktycznie we wnioskach pokontrolnych NIK z 2021 r. (a opublikowanych dopiero w czerwcu 2022 r.) czytamy o zaleceniach podjęcia działań w celu dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec członków zarządu Enea, którzy przedstawili radzie nadzorczej spółki 28 grudnia 2018 r. nieprawdziwe – zdaniem NIK — informacje dotyczące struktury finansowania projektu, w konsekwencji czego rada nadzorcza Enei udzieliła zgody na wydanie NTP (Polecenie Rozpoczęcia Prac), co doprowadziło do rozpoczęcia prac skutkującego dalszym zaangażowaniem Enea i wydatkowaniem 180,7 mln zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki celowej odpowiedzialnej za budowę elektrowni oraz 210,9 mln zł z tytułu udzielenia temu podmiotowi dwóch pożyczek i zapłaty na rzecz Energi odsetek od nabywanych wierzytelności z nich wynikających.

Energa nie widzi konieczności złożenia pozwów

Co ciekawe, podobne zalecenia NIK wydał wobec Energi w tym samym raporcie pokontrolnym z 2021 r. We wnioskach wobec Energii czytamy o zaleceniu podjęcia działań w celu dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec członków Zarządu Elektrownia Ostrołęka którzy 27 grudnia 2018 r. wydali NTP „co doprowadziło do rozpoczęcia prac skutkujących bezpowrotnym utraceniem kwoty 846,1 mln zł, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych przed wydaniem NTP w wysokości 502,8 mln zł – łącznie kwoty 1,34 mld zł”.

Czy zatem Energa także powinna podjąć tożsame działania do 28 grudnia, jeśli obecny zarząd chciał uniknąć ew. konsekwencji nie podjęcia zaleceń prezesa NIK?

O stanowisko zapytaliśmy gdańską spółkę. Energa takich wniosków z rozstrzeniem wobec byłych menadżerów ostatecznie nie skierowała. Biuro prasowe Energi, podkreśla, że sytuacja obu spółek (Jej i Enei) nie jest taka sama zarówno w odniesieniu do projektu budowy elektrowni w Ostrołęce oraz wystąpienia pokontrolnego NIK. „Energa przeanalizowała sprawę, uwzględniając analizy doradców zewnętrznych, i nie stwierdziła przesłanek do występowania na drogę odszkodowawczą” – informuje nas firma.

Spółka, zaraz po publikacji raportu NIK wysłała swoje zastrzeżenia i uwagi do wniosków z raportu. Jako podstawnym argument, przemawiający, za tym, że wniosków o rozstrzenia nie trzeba było kierować, ma być fakt, że inwestycja w budowę bloku energetycznego w Ostrołęce nie została zakończona czy zaniechana. „W 2020 r. podjęto decyzję o zmianie technologii na wykorzystującą gaz do produkcji energii elektrycznej. Projekt bloku energetycznego w Ostrołęce jest realizowany. Zaawansowanie wszystkich prac wg stanu na koniec października 2023 wynosi ok. 54 proc., o czym Energa informowała na początku grudnia br.” – podkreśla biuro prasowe firmy.