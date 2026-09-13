Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób koszty emisji CO2 stanowią połowę ceny prądu dla polskiego przemysłu.

Dlaczego operator sieci ostrzega przed blackoutem mimo rosnącego udziału OZE.

O jakie kluczowe zmiany w unijnym systemie handlu emisjami zabiega Polska w Brukseli.

Jakie pilne rozwiązania dotyczące darmowych uprawnień do emisji mają wesprzeć przemysł.

Polskie spółki elektroenergetyczne, mimo że Komisja Europejska już w lipcu zaprezentowała propozycje zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, nadal zabiegają o kolejne ustępstwa, nim zostanie przygotowany ostateczny projekt legislacji UE.

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ETS coraz mocniej ciąży przemysłowi

Na konferencji PKEE Energy Day 2026, organizowanej przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, Marcin Laskowski zwrócił uwagę, że opłaty związane z ETS odpowiadają średnio za około 11 proc. ceny energii elektrycznej dla przemysłu w UE, podczas gdy w Polsce udział ten może sięgać 50 proc. – Jeden ETS, jeden cel klimatyczny, a jednak różne konsekwencje, ponieważ państwa członkowskie rozpoczęły transformację z różnych punktów wyjścia – powiedział.

Wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna podkreślił, że wysokie ceny energii, w tym koszty związane z ETS, są jedną z głównych barier dla dalszej transformacji energetycznej. – W Polsce koszty ETS odpowiadają za ok. 40 proc. ceny energii dla odbiorców końcowych – powiedział.

Zdaniem największej spółki elektroenergetycznej w kraju konieczne są rozwiązania ograniczające wpływ ETS na ceny energii, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej. – Reforma systemu powinna sprawić, że koszt emisji będzie zgodny z potrzebami przemysłu, konkurencyjnością europejskiej gospodarki i inwestycjami niezbędnymi do transformacji – podkreślił Laskowski. Zaznaczył on, że Europa potrzebuje nowych mocy wytwórczych, magazynów energii, elastyczności oraz rozbudowy sieci, szczególnie dystrybucyjnych.

Transformacja przyspiesza, ale okres przejściowy konieczny

Polska przebudowuje jeden z największych w Europie systemów energetycznych opartych na węglu. Przypomniał, że w czerwcu ub.r. produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) po raz pierwszy przewyższyła produkcję z węgla, a w lipcu udział OZE w polskim miksie energetycznym osiągnął 41,6 proc. – W minioną sobotę 5 września 70 proc. energii w Polsce zostało wyprodukowane z OZE – przypomniał Wojciech Wrochna podając dowód, że Polska transformacja energetyczna wcale nie jest opóźniona. Jak przypominał wiceminister Wrochna, Polska szybko ogranicza emisje, mimo że transformację rozpoczęła z poziomu niemal całkowitej zależności od węgla. W tym kontekście wskazał m.in. rozwój OZE, magazynów energii, morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej, a także uniezależnienie się od rosyjskiego gazu dzięki dywersyfikacji dostaw, terminalowi LNG i gazociągowi Baltic Pipe.

Jak zaznaczył, Polska nie chce spowalniać transformacji, ale potrzebuje czasu i warunków pozwalających na przeprowadzenie jej bez uderzenia w przemysł i konkurencyjność gospodarki. Zaapelował o bardziej elastyczne podejście do tempa zmian i regulacji.

Polska liczy na zapasy dot. przyznawania puli darmowych uprawnień. W czerwcu przeprowadzona została niekorzystna dla przemysłu aktualizacja wskaźników, na podstawie których ustalana jest liczba darmowych uprawnień do emisji w systemie ETS. Takie bezpłatne uprawnienia trafiają do przemysłów energochłonnych, by zapobiec ich odpływowi poza granice UE.

Pilne zmiany w przyznawaniu darmowych uprawnień do emisji

Zgodnie ze zmianą zaproponowaną przez Komisję Europejską w systemie ETS mają znaleźć się uprawnienia o wartości 6 mld euro w perspektywie do 2030 r. Kwestia ta została zaproponowana w osobnym rozporządzeniu, co ma pozwolić na szybkie przyjęcie zmian. Innymi słowy darmowe uprawnienia nie są powiązane z gruntownymi zmianami w systemie ETS, które KE zaproponowała w lipcu, a nad którymi prace dopiero ruszyły i mogą potrwać miesiące.

– Wszystko wskazuje na to, że ta szybka ścieżka zakończyć się może już w październiku, czyli instalacje, huty, cementownie będą mogły dostać te bezpłatne pozwolenia już od listopada. I to też jest bardzo ciekawe, że umówiliśmy się, że też to rozporządzenie będzie działać retroaktywnie, czyli te instalacje dostaną kompensacje za miesiące, które już upłynęły – powiedział wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.

Państwa członkowskie UE mają uzgodnić wspólne stanowisko w tej sprawie 16 września, co będzie oznaczać, że prezydencja irlandzka będzie mogła przystąpić do negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem rozporządzenia.

Stabilna moc do produkcji prądu pilnie potrzebna

Jednocześnie podczas tego samego wydarzenia Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a więc nadzorcy polskiego systemu energetycznego wskazał i przestrzegł jednocześnie, że „nie można już pozwolić sobie na utratę kolejnych megawatów, czy będą z węgla czy z czegokolwiek innego. – Musimy je mieć, by uniknąć blackoutu. (…) ETS zjada własny ogon. Elektryfikacja jest drogą do dekarbonizacji, a nie odwrotnie” – podkreślił.

Tylko podczas tegorocznego lata PSE kilkukrotnie sięgały po rezerwę mocy w systemie w postaci rynku mocy.