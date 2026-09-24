Stany Zjednoczone mogą rozważyć wystąpienie z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), jeśli nie dokona ona korekty polityki w kwestii zmian klimatu – ostrzegł w środę amerykański minister energii Chris Wright. – Albo zreformujemy IEA, albo opuścimy IEA. Moją zdecydowaną preferencją jest, byśmy ją zreformowali – powiedział Chris Wright podczas organizowanej przez dziennik „New York Times” dorocznej konferencji Climate Forward.

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USA grożą wyjściem z IEA przez politykę klimatyczną

Wyjaśnił, że chce, aby agencja „skoncentrowała się na swojej podstawowej misji – i realizowała ją dobrze i całościowo – a nie na scenariuszach, które są bardziej popularne politycznie”.

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Mająca siedzibę w Paryżu IEA od ponad pół wieku dostarcza wysoko rozwiniętym krajom rekomendacje, analizy i dane na temat globalnego sektora energii, aby pomóc im zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. W ostatnich latach, w miarę jak kraje, szukając sposobów na wypełnienie celów klimatycznych, starają się odejść od paliw kopalnych, IEA poszerzyła swój obszar zainteresowań o tzw. czystą energię.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oraz sektor naftowy krytykują przeniesienie przez IEA uwagi na kwestie zmian klimatu i wzywają ją do koncentrowania się na ropie, gazie i węglu. Stany Zjednoczone zapewniają ok. jedną czwartą budżetu organizacji.