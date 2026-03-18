Po pierwsze, Polska ma domagać się dobrowolnego stosowania ETS 2 (tzw. podatek od ogrzewania i tankowania) do 2030 r. Po drugie, polski rząd chce przedłużenia bezpłatnych pozwoleń na emisję dla przemysłu. – Przemysł musi zyskać czas, obniżyć koszty funkcjonowania, poprawić konkurencyjność i rozpocząć proces transformacji w stabilnych warunkach pracy – powiedziała minister.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Zapowiedź złagodzenia ETS pozwoliła na eksplozję notowań energetyki Polska Grupa Energetyczna okazała się gwiazdą giełdowych notowań we wtorek 17 marca. Wzrosty kursu rzędu blisko 13,7 proc. pozostawiły w tyle konku...

Po trzecie, polski rząd domagać się ma bezpłatnych pozwoleń dla sektorów objętych mechanizmem CBAM (tzw. cło graniczne dla produktów importowanych spoza UE). – Nie ma pewności, że opłata wyrównawcza dla importu będzie skuteczna, więc potrzebujemy dodatkowej osłony dla tych branż, które mają coraz większe problemy by konkurować z tanim importem – wskazała.

Po czwarte, Polska domaga się specjalnego traktowania dla ciepłownictwa i dodatkowych bezpłatnych certyfikatów w zamian za dokonane inwestycje. Po piąte, Polska domaga się też kontynuacji Funduszu Modernizacyjnego. To fundusz wspierający transformację takich krajów, jak Polska, które startowały z trudniejszej pozycji.

Wreszcie po szóste, polski rząd domaga się mechanizmów ochrony systemu przed spekulacjami na rynku uprawnień do emisji CO2, aby to nie przekładało się na wyższe ceny.