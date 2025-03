Ciepłownictwo dostanie czas na transformację. Będą darmowe uprawnienia do emisji

Ministerstwo przypomniało, że na początku prac nad rozporządzeniem Komisja Europejska optowała m.in. za przyznaniem tylko 10 proc. dodatkowych uprawnień do emisji

„Przyjęty podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej projekt zmiany rozporządzenia dot. zmian poziomów działalności (...), jest ostatnim z aktów wykonawczych precyzujących sposób przydziału dodatkowych 30 proc. bezpłatnych uprawnień do emisji dla ciepłownictwa. Szczegółowe zasady przyznania dodatkowych uprawnień dla ciepłownictwa były kluczowym tematem w ramach prac eksperckich na forum UE w kontekście implementacji nowych regulacji w ramach zmian w EU ETS” - podsumowano.

Postulaty branży ciepłowniczej

To spełnienie postulatu branży ciepłowniczej, o którą apelowano. Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak podkreślał w ub. roku, że poza ochroną najuboższych należy także pamiętać o potrzebach inwestycyjnych ciepłownictwa, które musi się transformować i odchodzić od węgla. – Czekają nas olbrzymie nadkłady inwestycyjne. Jeśli podejmiemy inwestycje, to koszty operacyjne w przyszłości spadną i, co za tym idzie, ceny ciepła będą się stabilizować, a nie podlegać wahaniom np. z uwagi na koszty uprawnień do emisji CO2. Dlatego też ważne jest przygotowanie strategii dla ciepłownictwa. Dzięki zmianom w dyrektywie ETS w latach 2026–2030 można przeznaczyć ekwiwalent 30 proc. uprawnień do emisji CO2 na inwestycje. Tu potrzeba pilnych zmian w polskim prawie, a więc zmian w rozporządzeniu taryfowym. W tym okresie możemy wprowadzić osłony dla najbardziej potrzebujących, a inwestorzy będą mogli przeprowadzić kapitałochłonne inwestycje – mówił rok temu Szymczak.