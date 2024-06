Dodatkowe działania UOKiK na rynku OZE

Prezes UOKiK prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących pomp ciepła. Są to głównie postępowania wyjaśniające i dotyczą niedozwolonych postanowień wzorców umów, nierespektowania prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nieprzekazywania istotnych informacji niezbędnych konsumentom do podjęcia decyzji o zakupie (w tym dotyczących gwarancji, przewidywanych efektów eksploatacji instalacji, wyników audytu), a także wprowadzania w błąd co do charakteru, zakresu i wartości dofinansowań.

Jak się bronić przed podejrzanym zakupem?

UOKiK przypomina, że należy sprawdzać dane na etykiecie efektywności energetycznej i karcie produktu. Są one na produkcie i na stronie internetowej sprzedawcy. Należy się upewnić, czy etykieta zawiera dane dostawcy, czyli producenta lub importera – ułatwi to dochodzenie praw w przypadku usterki urządzenia.

Należy wpisać nazwę interesującego nas modelu w bazie EPREL, czyli w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego. W kategorii ogrzewacze pomieszczeń/ogrzewacze wielofunkcyjne – znajdziemy tam dodatkowe informacje.

Nieprawidłowości w oznakowaniu pomp ciepła najlepiej zgłaszać Inspekcji Handlowej.