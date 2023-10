Mniejsza strata EC Będzin, ale audytor stawia pytania o przyszłość firmy

Jak wynika z danych, EC Będzin odnotowała 23,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej. Z kolei same przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 49,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Patrząc szerzej, w I poł. 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,39 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,75 mln zł wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 39,73 mln zł wobec 99,98 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Poprawa wyników EC Będzin dzięki sprzedaży węgla

"Bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej EC Będzin miała decyzja poprzedniego zarządu o rozpoczęciu od stycznia 2023 roku działalności operacyjnej związanej z handlem paliwami (węgiel energetyczny). Rozpoczęta działalność pozwoliła na skorzystanie z dotychczas niewykorzystywanych w pełni aktywów i kompetencji w celu osiągnięcia korzyści biznesowych"- czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka wylicza, że na rozpoczętej w styczniu 2023 r. działalności opierającej się na handlu węglem, wygenerowała zysk w wysokości 4,7 mln zł. Jednak odbiorcą węgla energetycznego od firmy w pierwszym półroczu 2023 r. była wyłącznie Elektrociepłownia Będzin (spółka z grupy), która z racji powadzonej działalności operacyjnej generuje ciągłe zapotrzebowanie na surowiec.

"Firma zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. Planowany obrót do końca roku jest na poziomie ok. 50 tys. ton paliwa, a szacowana marża netto z tego tytułu wyniesie ok. 6,5 mln zł. Planowany obrót na rok 2024 jest na poziomie ok. 200 tys. ton, zaś szacowana marża z tego tytułu wynosi ok. 21,2 mln zł" – czytamy w prognozach.