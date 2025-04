Jego zdaniem, jeśli dojdzie jednak do decyzji o mrożeniu cen energii, to na obecnym etapie nie sposób oszacować, ile będzie to kosztować budżet państwa. Chodzi o zwrot różnicy spółkom energetycznym między ceną mrożoną a taryfą za energię. Im niższa będzie taryfa względem ceny mrożonej, tym mniejszy może to być koszt dla budżetu. – Taryfa realnie może spaść, ale nie spodziewałbym się, że będzie to cena zbliżona do 500 zł za MWh. Może to być kwota w przedziałach 520–580 zł za MWh, chyba że utrzyma się widoczny w ostatnich dniach istotny trend spadków cen energii elektrycznej na giełdzie. Wtedy cena taryfowa w okolicach 500 zł będzie bardziej realna. Niewątpliwie jednak pojawi się presja polityczna wywierana na spółki energetyczne, aby taryfy były jak najniższe i zbliżone do obecnej ceny mrożonej – wskazuje nasz rozmówca.

Spółki studzą nadzieje

Zapytane przez nas spółki energetyczne zobligowane do przedłożenia taryf podkreślają, że mają na to czas do końca kwietnia i – póki co – nie komentują swoich propozycji taryf na drugą połowę tego roku. – Zgodnie z prawem spółka przygotuje kalkulację cen energii elektrycznej w oparciu o koszty uzasadnione, które wynikają z rozporządzenia taryfowego. Ze względu na specyfikę postępowania administracyjnego nie komentujemy założeń składanego wniosku – komentują solidarnie firmy.

Spółki studzą jednak nadzieje – zwłaszcza rządzących – na spore obniżki taryf. – Zakup energii na potrzeby odbiorców z gospodarstw domowych zakontraktowany został w zeszłym roku i ostatnie spadki cen energii na rynku terminowym nie mają istotnego wpływu na ceny zakupu energii dla gospodarstw domowych – przypomina Enea. Ponadto obowiązująca taryfa skalkulowana została z uśrednieniem ceny w okresie 18 miesięcy od lipca 2024 r. do grudnia 2025 r., co oznacza, że ceny energii zawarte w taryfie pokrywają także wyższe koszty energii z drugiego półrocza 2024 r.

Nowe taryfy będą rzutować w III kw. na wysokość wyrównania spółkom energetycznym różnicy między ceną mrożoną a nową taryfą, a ewentualnie w IV kw. – już na wysokość opłat za prąd dla gospodarstw domowych. Druga składowa naszego rachunku za prąd, a więc opłata dystrybucyjna do końca roku, pozostaje bez zmian, ale ona nie jest mrożona.